Lider tabeli znowu bezwzględny. Zabójczy cios w ostatnich sekundach

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Wisła Płock pokonała 2:1 Zagłębie Lubin w ostatnim meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się wprowadzony z ławki rezerwowych Iban Salvador, który zwycięską bramkę zdobył w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Tym sposobem beniaminek umocnił się na pozycji lidera tabeli, nadal legitymując się kompletem punktów na swoim terenie.

Wisła Płock po raz czwarty w tym sezonie zgarnęła u siebie komplet punktów
Wisła Płock po raz czwarty w tym sezonie zgarnęła u siebie komplet punktówMarcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

Wisła Płock przystępowała do tego spotkania jako lider tabeli. W dodatku ze świadomością, że ze szczytu nie strąci ją nawet porażka. Tyle że potknięcia "Nafciarzy" przed pierwszym gwizdkiem nikt nie prognozował.

W trzech poprzednich potyczkach u siebie ekipa Mariusza Misiury nie straciła punktu ani bramki. Z Płocka z niczym wyjeżdżała m.in. warszawska Legia, przegrywając tam 0:1. Siłą rzeczy wiślacy obsadzenie zostali w roli faworytów.

Należało jednak pamiętać, że przed tygodniem Zagłębie Lubin rozniosło na swoim terenie Lechię Gdańsk 6:2. Taki rezultat nigdy nie jest dziełem przypadku. Zespół Leszka Ojrzyńskiego nie ukrywał, że jedzie na Mazowsze, by przerwać dobrą passę lidera.

Lider tabeli w tarapatach. Zabójczy cios padł w ostatnich sekundach

Pierwszy kwadrans spotkania raził chaosem. Żadna ze stron nie osiągnęła wyraźnej przewagi optycznej. Trudno było dostrzec, że w grze bierze udział drużyna otwierająca tabelę Ekstraklasy.

Goście przystąpili do rywalizacji bez cienia respektu dla beniaminka i po 20 minutach cieszyli się z prowadzenia. Bramkowa akcja mogła się podobać. Przed polem karnym dwóch rywali minął z gracją Adam Radwański, po czym znakomicie wypatrzył dobrze ustawionego Marcela Regułę. Ten nawinął prostym zwodem defensora Wisły i po chwili było 0:1.

W kolejnym natarciu Radwański sam próbował wcielić się w egzekutora. Jego kąśliwie uderzenie z ostrego kąta nie znalazło jednak drogi do siatki. Tym razem na wysokości zadania stanął Rafał Leszczyński.

Lubinianie odpowiedzieli tylko potężnym strzałem z dystansu w wykonaniu Wiktora Nowaka. Dominik Hładun poradził sobie jednak z tą próbą bez większego wysiłku. Po raz pierwszy w tym sezonie na przerwę płocczanie schodzili z niekorzystnym rezultatem.

    W drugiej odsłonie wiślakom już po niespełna kwadransie dopisało szczęście. We własnym polu karnym niefortunnie interweniował Maciej Nalepa. Zagrał piłkę ręką i arbiter po krótkim namyśle wskazał na jedenasty metr.

    Niezawodnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Łukasz Sekulski. To czwarte trafienie tego snajpera w tym sezonie. Niewykluczone, że w wieku 35 lat powalczy o koronę króla strzelców.

    Po wyrównaniu Wisła zaatakowała z większym animuszem, ale pod bramką rywala w decydujących momentach raziła brakiem precyzji. A kiedy futbolówka zmierzała w światło bramki, na posterunku był Hładun. Defensywa Zagłębia po raz drugi niczego nie oddała przeciwnikowi za darmo.

    Remis oznaczał, że lider może stracić pierwsze punkty na swoim terenie. Tak się jednak nie stało. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry do siatki Zagłębia trafił wprowadzony z ławki rezerwowych Iban Salvador. Fatalną interwencję zaliczył tym razem Hładun, a po chwili arbiter zagwizdał tego dnia po raz ostatni.

      PKO Ekstraklasa
      6 kolejka
      25.08.2025
      19:00
      Zakończony
      Łukasz Sekulski
      58' (k.)
      Iban Salvador
      90+-3'
      Marcel Regula
      20'
      Składy drużyn

      Wisła Płock
      KGHM Zagłębie Lubin
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Wisła Płock
      2 - 1
      KGHM Zagłębie Lubin
      Posiadanie piłki
      58%
      42%
      Strzały
      15
      8
      Strzały celne
      4
      3
      Strzały niecelne
      8
      1
      Strzały zablokowane
      3
      4
      Ataki
      124
      91
      Paulina Czarnota-Bojarska o polskich klubach w europejskich pucharach. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV
      Piłkarz w pomarańczowym stroju w geście radości biegnie po murawie stadionu, rozkładając szeroko ręce, wokół znajdują się inni zawodnicy oraz widoczni w tle kibice na trybunach.
      Po bramce Marcela Reguły wydawało się, że Zagłębie odczaruje stadion w Płocku Marcin Solarz/FotoPykNewspix.pl
      Sędzia pokazuje faul podczas meczu piłki nożnej, na murawie leży zawodnik drużyny w pomarańczowym stroju, a obok stoi piłkarz z drużyny w niebiesko-białych barwach.
      Ten obrazek mówi wszystko. Na obiekcie lidera trudno choćby o punkt Marcin Solarz/FotoPykNewspix.pl

