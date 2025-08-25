Lider tabeli znowu bezwzględny. Zabójczy cios w ostatnich sekundach

Wisła Płock przystępowała do tego spotkania jako lider tabeli. W dodatku ze świadomością, że ze szczytu nie strąci ją nawet porażka. Tyle że potknięcia "Nafciarzy" przed pierwszym gwizdkiem nikt nie prognozował.

W trzech poprzednich potyczkach u siebie ekipa Mariusza Misiury nie straciła punktu ani bramki. Z Płocka z niczym wyjeżdżała m.in. warszawska Legia, przegrywając tam 0:1. Siłą rzeczy wiślacy obsadzenie zostali w roli faworytów.

Należało jednak pamiętać, że przed tygodniem Zagłębie Lubin rozniosło na swoim terenie Lechię Gdańsk 6:2. Taki rezultat nigdy nie jest dziełem przypadku. Zespół Leszka Ojrzyńskiego nie ukrywał, że jedzie na Mazowsze, by przerwać dobrą passę lidera.

Lider tabeli w tarapatach. Zabójczy cios padł w ostatnich sekundach

Pierwszy kwadrans spotkania raził chaosem. Żadna ze stron nie osiągnęła wyraźnej przewagi optycznej. Trudno było dostrzec, że w grze bierze udział drużyna otwierająca tabelę Ekstraklasy.

Goście przystąpili do rywalizacji bez cienia respektu dla beniaminka i po 20 minutach cieszyli się z prowadzenia. Bramkowa akcja mogła się podobać. Przed polem karnym dwóch rywali minął z gracją Adam Radwański, po czym znakomicie wypatrzył dobrze ustawionego Marcela Regułę. Ten nawinął prostym zwodem defensora Wisły i po chwili było 0:1.

W kolejnym natarciu Radwański sam próbował wcielić się w egzekutora. Jego kąśliwie uderzenie z ostrego kąta nie znalazło jednak drogi do siatki. Tym razem na wysokości zadania stanął Rafał Leszczyński.

Lubinianie odpowiedzieli tylko potężnym strzałem z dystansu w wykonaniu Wiktora Nowaka. Dominik Hładun poradził sobie jednak z tą próbą bez większego wysiłku. Po raz pierwszy w tym sezonie na przerwę płocczanie schodzili z niekorzystnym rezultatem.

W drugiej odsłonie wiślakom już po niespełna kwadransie dopisało szczęście. We własnym polu karnym niefortunnie interweniował Maciej Nalepa. Zagrał piłkę ręką i arbiter po krótkim namyśle wskazał na jedenasty metr.

Niezawodnym egzekutorem rzutu karnego okazał się Łukasz Sekulski. To czwarte trafienie tego snajpera w tym sezonie. Niewykluczone, że w wieku 35 lat powalczy o koronę króla strzelców.

Po wyrównaniu Wisła zaatakowała z większym animuszem, ale pod bramką rywala w decydujących momentach raziła brakiem precyzji. A kiedy futbolówka zmierzała w światło bramki, na posterunku był Hładun. Defensywa Zagłębia po raz drugi niczego nie oddała przeciwnikowi za darmo.

Remis oznaczał, że lider może stracić pierwsze punkty na swoim terenie. Tak się jednak nie stało. W ostatnich sekundach doliczonego czasu gry do siatki Zagłębia trafił wprowadzony z ławki rezerwowych Iban Salvador. Fatalną interwencję zaliczył tym razem Hładun, a po chwili arbiter zagwizdał tego dnia po raz ostatni.

Statystyki meczu Wisła Płock 2 - 1 KGHM Zagłębie Lubin Posiadanie piłki 58% 42% Strzały 15 8 Strzały celne 4 3 Strzały niecelne 8 1 Strzały zablokowane 3 4 Ataki 124 91

Po bramce Marcela Reguły wydawało się, że Zagłębie odczaruje stadion w Płocku Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Ten obrazek mówi wszystko. Na obiekcie lidera trudno choćby o punkt Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl