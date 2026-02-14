Lider nie dał rady, zawód w wielkim hicie. Niespodziewany bohater w Krakowie

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W sobotę Cracovia podjęła na własnym obiekcie lidera PKO BP Ekstraklasy, Jagiellonię Białystok. Starcie zapowiadało się jako wielki hit 21. kolejki, lecz znacznie zawiodło. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem, a bohaterem meczu został golkiper ekipy gospodarzy, Sebastian Madejski. Tym samym przewaga "Jagi" nad drugą aktualnie Wisłą Płock wzrosła do trzech "oczek".

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu na zielonej murawie, w tle trybuny pełne kibiców i banery klubowe. Jeden z zawodników ubrany jest w czarny strój, drugi w białe pasy z czerwonym akcentem.
Mecz Cracovia - Jagiellonia BiałystokKonrad Swierad / Arena Akcji/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wyśmienicie w rundę wiosenną weszła Jagiellonia Białystok. Ekipa prowadzona przed Adriana Siemieńca najpierw na wyjeździe ograła 3:1 Widzew Łódź, a następnie na Chorten Arenie 4:1 odprawiła Motor Lublin. Tym samym "Jaga" potwierdziła, że dalej będzie się liczyć w walce o tytuł mistrza Polski. Na kolejną okazję do zdobycia punktów nie musiała długo czekać. W sobotę na własnym obiekcie "Dumę Podlasia" podjęła Cracovia, czyli jedna z rewelacji tego sezonu. Zespół Luki Elsnera zajmował przed spotkaniem 5. miejsce w tabeli i chciał przesunąć się w górę.

Zobacz również:

Pola Bełtowska
Skoki Narciarskie

Paskudne ataki na Polkę. We Włoszech tak tego nie zostawili. Niespodzianka

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

    Do otwarcia wyniku mogło dojść już w 2. minucie. Z ostrego kąta swoich sił spróbował Martin Minczew. Czuje między słupkami spisał się jednak Sławomir Abramowicz. Z czasem tempo gry nieco zwolniło, a okazji do zdobycia bramki było "jak na lekarstwo". Gra głównie toczyła się w środku polu poprzez ataki pozycyjne Jagiellonii.

    Doskonałą sytuację miał Pululu, który z bliskiej odległości uderzył wolejem, lecz prosto w interweniującego Madejskiego. Swoich okazji szukała także Cracovia, jednakże nic z tego nie wynikało. Ciekawiej zrobiło się w okolicach 30. minuty. Wtedy stały fragment gry mieli podopieczni Siemieńca. Dośrodkowanie znalazło adresata w polu karnym, a dokładniej Bernardo Vitala. Ten zgrał futbolówkę głową i trafił w... rękę Henrikssona. Mimo to arbiter, Piotr Lasyk nie podyktował "jedenastki".

    Groźnie było także siedem minut później. Zawodnika Jagiellonii w okolicach 20 metra sfaulował Traore, co poskutkowało rzutem wolnym. Strzał oddał Wdowik, jednakże piłka poleciała tuż nad poprzeczką. Tym samym pierwsza połowa zakończyła się remisem 0:0.

    Zobacz również:

    Piłkarze Legii, wśród nich Bartosz Kapustka
    Ekstraklasa

    Słyszał skandaliczne słowa pseudokibiców i nie dowierzał. Gwiazdor Legii przerwał milczenie

    Igor Szarek
    Igor Szarek

      Jagiellonia próbowała, lecz bez efektów. Podział punktów w Krakowie

      Druga część meczu mogła rozpocząć się "z wysokiego c". Oko w oko z golkiperem Cracovii znalazł się wspomniany już Pululu. Ten miał piłkę na lewej nodze i zdecydował się uderzyć na dalszy słupek. Piłka przeleciała jednak tuż obok niego. Bez dwóch zdań była to najlepsza okazja gości na zdobycie gola.

      Z czasem Cracovia miała do powiedzenia coraz mniej. Niedawni mistrzowie kraju rozkręcali się coraz bardziej, co widać było po tempie rozgrywania akcji. W 63. minucie zaatakowali większą liczbą piłkarzy i składnie wymieniali się podaniami. Jedno z zagrań zostało efektownie przepuszczone między nogami, dzięki czemu w swobodnej sytuacji znalazł się Samed Bazdar. Jego strzał bez problemu wyłapał Madejski.

      Zobacz również:

      Luis Enrique i Ousmane Dembele
      Ligue 1

      Burza u mistrzów, zwycięzca Złotej Piłki atakuje. Szybka kontra. "Bezwartościowe"

      Tomasz Chabiniak
      Tomasz Chabiniak

        Kilka chwil później między panami doszło do kolejnego pojedynku. Bośniak ograł jednego z defensorów rywali i mocno uderzył lewą nogą. Ponownie górą okazał jednak się Madejski. Popularne "Pasy" na swoje szansę musieli nieco poczekać, aż do 81. minuty. Doskonałym dośrodkowaniem popisał się Mateusz Klich, a piłka po strzale głową Traore zatrzymała się na słupku. Tuż po tym dobijał Zahiroleslam, lecz fenomenalnie zachował się Abramowicz.

        Swoją okazję mieli także zawodnicy gości. Bramkarza Cracovii sprytnym zagraniem piętką zaskoczyć próbował Pululu, jednakże znów świetnie na linii spisał się Madejski. Ostatnie minuty należały do gospodarzy. Mimo to piłka futbolówka nie znalazła drogi do siatki, a cały mecz skończył się remisem 0:0 i podziałem punktów.

        PKO Ekstraklasa
        21. Kolejka
        14.02.2026
        14:45
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Składy drużyn

        Cracovia
        Jagiellonia Białystok
        Rezerwowi

        Statystyki meczu

        Cracovia
        0 - 0
        Jagiellonia Białystok
        Posiadanie piłki
        43%
        57%
        Strzały
        11
        16
        Strzały celne
        2
        4
        Strzały niecelne
        5
        9
        Strzały zablokowane
        4
        3
        Ataki
        35
        81
        Kosecki o losowaniu Polaków w Lidze Narodów: To nie jest łatwa grupa. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

        Zobacz również:

        Piłkarze Legii, wśród nich Bartosz Kapustka
        Ekstraklasa

        Słyszał skandaliczne słowa pseudokibiców i nie dowierzał. Gwiazdor Legii przerwał milczenie

        Igor Szarek
        Igor Szarek
        Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
        Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News
        Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę sportową z kapturem stoi na tle stadionu piłkarskiego, wokół niego widoczni są inni ludzie, trybuny oraz elementy infrastruktury boiska.
        Adrian SiemieniecMichal JanekEast News
        Trzech piłkarzy walczy o piłkę na murawie podczas meczu piłkarskiego, dwóch z nich w biało-czerwonych koszulkach ściga się z zawodnikiem drużyny przeciwnej w niebieskim stroju; w tle kibice i fragment stadionu.
        CracoviaMonika WantołaINTERIA.PL

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja