Lider Ekstraklasy zatrzymany. Koniec passy. Mecz rozstrzygnięty w 7 minut

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zagłębie Lubin uległo 0:1 Lechowi Poznań w 25. kolejce Ekstraklasy. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w siódmej minucie, gdy na listę strzelców wpisał się niezawodny Mikael Ishak. Dla lidera tabeli potknięcie oznacza koniec serii meczów bez porażki. "Kolejorz" zrównał się z dzisiejszym rywalem punktami, ale myślami jest już przy czwartkowym rewanżu z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji.

Mikael Ishak i zawodnik Zagłębia Lubin walczą o piłkę głową w trakcie meczu Ekstraklasy.
Mikael Ishak (z prawej) szybko przypomniał gospodarzom, kto jest najgroźniejszym egzekutorem Lecha Gleb SobolievNewspix.pl

Licząc rywalizację na wszystkich frontach, Lech przystępował do tego spotkania z trzema kolejnymi porażkami na koncie. Nadarzała się jednak całkiem niezła okazja, by odkupić winy. Wygrana oznaczała dla poznaniaków zrównanie się punktami z liderem tabeli - czyli z Zagłębiem.

Lubinianie legitymowali się serią pięciu potyczek bez przegranej, a trzy ostatnie zakończyli triumfem. W nagrodę trener Leszek Ojrzyński podpisał nowy kontrakt, obowiązujący do połowy 2027 roku. "Miedziowi" wierzyli, że dobra atmosfera w klubie przełoży się w niedzielne popołudnie na pełną pulę.

Mikael Ishak z 13. ligowym golem w sezonie. Jeden cios wystarczył do zgarnięcia pełnej puli

Gospodarze mogli objąć prowadzenie już w 4. minucie. Groźnie z dystansu uderzał wówczas Mateusz Grzybek. Piłka minęła słupek o centymetry.

Odpowiedź "Kolejorza" okazała się treściwa. Raptem trzy minuty później sytuacyjnym strzałem z woleja w słupek trafił Leo Bengtsson. Do futbolówki dopadł przyczajony w polu bramkowym Mikael Ishak i po chwili było 0:1.

Dla szwedzkiego snajpera to 13. gol w tym sezonie Ekstraklasy. Daje mu to samodzielną pozycję wicelidera snajperskiej klasyfikacji. O jedno trafienie więcej mają na koncie Tomasz Bobczek (Lechia Gdańsk) i Karol Czubak (Motor Lublin).

Szybki cios całkowicie wytrącił piłkarzy Zagłębia z równowagi. Ani przez moment nie przypominali drużyny, która otwiera tabelę Ekstraklasy. Każda akcja ofensywna opierała się w ich wykonaniu na chaosie i przypadku.

    W przerwie szkoleniowiec lubińskiego zespołu dokonał trzech zmian. Poczynione roszady nijak jednak nie wpłynęły na obraz gry. Lech kontrolował przebieg boiskowych zdarzeń i konsekwentnie szukał okazji na podwyższenie prowadzenia.

    Ekipa spod szyldu KGHM poczynała sobie znacznie żwawiej niż w pierwszej odsłonie, tyle że defensorzy Lecha za każdy razem neutralizowali zagrożenie w zarodku. Efekt? W ostatnim kwadransie z gospodarzy uszło powietrze i w zasadzie dla obrońców tytułu byli już tylko tłem.

    Lechici przełamali zatem impas i ponownie meldują się w samym czubie tabeli. Teraz myślami są już przy czwartkowym rewanżu z Szachtarem Donieck w 1/8 finału Ligi Konferencji. Tam jeden cios nie wystarczy - pierwszą konfrontację mistrzowie Polski przegrali przed trzema dniami 1:3.

      PKO Ekstraklasa
      25. Kolejka
      15.03.2026
      14:45
      Zakończony
      Mikael Ishak
      7'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      KGHM Zagłębie Lubin
      Lech Poznań
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      KGHM Zagłębie Lubin
      0 - 1
      Lech Poznań
      Posiadanie piłki
      37%
      63%
      Strzały
      14
      15
      Strzały celne
      1
      4
      Strzały niecelne
      8
      5
      Strzały zablokowane
      5
      6
      Ataki
      55
      80
      Piłkarz w granatowym stroju z numerem 9 unosi się w powietrzu celebrując bramkę, dwóch jego kolegów z drużyny biegnie w jego stronę na tle kolorowych kibicowskich flag na stadionie.
      Mikael Ishak (w środku) nie okazał rywalom litości już w 7. minucie gry Maciej KulczyńskiPAP
      Tłum kibiców z pomarańczowo-biało-zielonymi flagami oraz odpalonymi racami tworzącymi intensywną, czerwoną poświatę nad trybuną stadionu.
      Kibice Zagłębia Lubin, wciąż lidera Ekstraklasy LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORTNewspix.pl
      Trener w czarnej kurtce wykonuje gest powitania lub podziękowania, stojąc na tle pomarańczowej ławki rezerwowych na stadionie piłkarskim.
      Trener Leszek Ojrzyński podpisał nowy kontrakt i... zakończył serię meczów bez porażki Maciej KulczyńskiPAP
