Mimo wszystko to było ważniejsze spotkanie dla mistrza Polski . Do liderującego Śląska tracił już osiem punktów i porażka we Wrocławiu stawiłaby pod znakiem zapytania szanse na obronę tytułu. Raków mierzył się z zespołem, niepokonanym od trzynastu meczów, który nie przegrał już od niemal czterech miesięcy.

Dominacja Rakowa w pierwszej połowie

Jednak w 24. minucie defensywa lidera zawiodła. Raków długo rozgrywał pod polem karnym Śląska - w końcu dośrodkował Fran Tudor , w piłkę nie trafił Alex Petkov, a Sonny Kittel nie miał problemów , by kopnąć do siatki. 0:1.

Śląsk wykorzystał błąd Rakowa

Lider się starał, mistrz kontrolował mecz. Nie stwarzał jednak okazji, by rozstrzygnąć losy meczu, a jedna bramka to nie była aż tak duża zaliczka. I w końcu Raków popełnił szkolny błąd. W 67. minucie Piotr Samiec-Talar wygrał pojedynek ze Svarnasem i wykorzystał to, że Vladan Kovacević niepotrzebnie był wysunięty na skarj pola karnego i pomocnik Śląska dokładnym strzałem doprowadził do remisu.