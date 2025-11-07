Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lider Ekstraklasy poskromiony w Lubinie. Koniec fantastycznej passy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zagłębie Lubin pokonało 2:0 Górnika Zabrze w 15. kolejce Ekstraklasy. Obie bramki padły po szkolnych błędach, a z prezentów skwapliwie skorzystali Leonardo Rocha i Filip Kocaba. Mimo porażki ekipa z Górnego Śląska zostaje na szczycie tabeli. Kończy jednak serię potyczek bez porażki, zatrzymując licznik na 9.

"Kocioł" w polu karnym Zagłębia Lubin. Lider z Zabrza trafił na bardzo trudny teren
"Kocioł" w polu karnym Zagłębia Lubin. Lider z Zabrza trafił na bardzo trudny terenPawel Andrachiewicz Newspix.pl

Górnik jechał na Dolny Śląsk z jasno zdefiniowanym celem: zaliczyć 10. z rzędu mecz bez porażki i umocnić się na pozycji lidera. Tyle że trzeba było o to zawalczyć na trudnym terenie. Zagłębie pozostaje w tym sezonie Ekstraklasy jednym z czterech niepokonanych zespołów na własnym terenie.

W ubiegłym cyklu obie konfrontacje z "Miedziowymi" zakończyły się dla zabrzan porażką. U siebie ulegli rywalom 0:1, w rewanżu - 1:2. Tym razem miało być inaczej.

Zagłębie bez respektu dla lidera. Leszek Ojrzyński znalazł sposób na Górnika

We wcześniejszych potyczkach domowych lubinianie zdobywali średnio trzy bramki na mecz. Teraz też nie czekali z otwarciem wyniku przesadnie długo. Nie minął kwadrans, gdy Leonardo Rocha główkował z pięciu metrów - Marcel Łubik w juniorski sposób odbił piłkę przed siebie, a Portugalczyk wepchnął ją do siatki z bliskiej odległości.

Goście zareagowali na stratę bramki prawidłowo. Natychmiast ruszyli do odrabiania strat i aż do końca pierwszej połowy mieli zdecydowaną przewagę optyczną. Na ich drodze stawał jednak świetnie dysponowany tego dnia Jasmin Burić. Rosnąca liczba kornerów nie dawała liderowi tabeli żadnej satysfakcji.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona publikuje wideo. Lewandowski wszystkiemu zaprzecza. Koronny dowód

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    W przerwie ekipa Michala Gasparika nie wyciągnęła konstruktywnych wniosków z pierwszych trzech kwadransów. Już po pięciu minutach było 2:0. I znów gospodarze skwapliwie skorzystali z prezentu od przeciwnika.

    Tym razem po centrze w pole karne defensorzy Górnika niefortunnie wyekspediowali piłkę ledwie na 16. metr. Tam z powietrza uderzył bez namysłu Filip Kocaba i za moment Łubik wyciągał futbolówkę z siatki. Dwa błędy, dwa gole - rachunek był prosty.

    Po tym ciosie zabrzanie nie byli w stanie się już podnieść. Ich kolejne natarcia raziły chaosem i brakiem pomysłu na finalizację. Blisko powodzenia byli tylko raz, gdy sytuacyjnym wślizgiem Jarosław Kubicki trafił z kilku metrów w poprzeczkę.

    Mimo porażki Górnik zostaje na szczycie tabeli. Passę meczów bez porażki musi jednak budować od nowa. Lubin z kolei pozostaje w tym sezonie twierdzą, w czym duża zasługa głównego dyrygenta - Leszka Ojrzyńskiego.

    Zobacz również:

    Sędzia Bartosz Frankowski popełnił w Zabrzu błąd, za który płaci do dzisiaj
    Ekstraklasa

    Niebywały finał afery w Ekstraklasie. Nie okazano litości. Trwa koszmar 39-latka

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPolsat Sport
      Zawodnik w pomarańczowym stroju wykonuje wślizg próbując odebrać piłkę zawodnikowi drużyny przeciwnej ubranemu na granatowo-biało podczas intensywnego momentu meczu piłkarskiego na stadionie.
      Josema (u góry) kontra Roman YakubaPrzemys³aw KarolczukPAP
      Grupa piłkarzy ubranych w pomarańczowe stroje drużynowe świętuje zdobycie gola, okazując radość i wzajemne wsparcie. W tle rozmyte trybuny stadionu, całość nacechowana entuzjazmem.
      "Miedziowi" nie pozwolili zdobyć twierdzy. W tym sezonie na swoim terenie pozostają niepokonani Przemys³aw KarolczukPAP
      Mężczyzna w czarnym płaszczu stoi przy ławce trenerskiej na stadionie, patrzy przed siebie z poważnym wyrazem twarzy, w tle widoczne są trybuny oraz dach stadionu.
      Leszek Ojrzyński, trener Zagłębia LubinPrzemys³aw KarolczukPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja