Lider Ekstraklasy nagle ogłosił, to już oficjalne. "Architekt" pewny swego
Dość niespodziewanie po 24. kolejkach PKO BP Ekstraklasy liderem tabeli jest Zagłębie Lubin. Ekipa prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego z ligowego średniaka stała się kandydatem do sprawienia sporej sensacji. W mediach podkreśla się rolę wspomnianego szkoleniowca i uznaje go za "architekta" takich wyników. Jego praca została dostrzeżona przez działaczy zespołu, co poskutkowało przedłużeniem umowy. Wszystko jest już oficjalne.
W najlepsze trwa piłkarski sezon 2025/2026. Niezwykle równa jest walka w PKO BP Ekstraklasie, gdzie w walce o mistrzostwo liczy się niemal każdy. Nie inaczej jest w przypadku rywalizacji o miejsce gwarantujące udział w europejskich pucharach oraz o miejsca dające utrzymanie w lidze.
Nadspodziewanie dobrze radzi sobie Zagłębie Lubin. Ekipa prowadzona przez Leszka Ojrzyńskiego od startu rundy wiosenniej nie przegrała jeszcze meczu i zanotowała cztery zwycięstwa oraz zaledwie jeden remis. Taka dyspozycja poskutkowała awansem w ligowej tabeli i objęciem prowadzenia.
Z tego względu bardzo głośno jest o Leszku Ojrzyńskim, czyli opiekunie popularnych "Miedziowych". Ten dołączył do drużyny dokładnie 13 marca 2025 roku po ponad trzech latach bez pracy. Wówczas wyciągnął ekipę z niemałego kryzysu i wypracował utrzymanie (15. miejsce) w sezonie 2024/2025.
Ten sezon wygląda jeszcze lepiej, a zespół Ojrzyńskiego ma po 24. kolejkach już więcej punktów, niż zgromadził w całej poprzedniej kampanii (36 pkt). Taka praca trenera została odpowiednio doceniona, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie.
Ojrzyński zostaje, to już pewne. W rocznice ogłaszają
Klub w dokładną rocznicę od podpisania pierwszej umowy ogłosił przedłużenie kontraktu o kolejny rok - do końca sezonu 2026/2027. Umowa jest skonstruowana w sposób pozwalający 53-latkowi pracę o kolejny rok, bowiem ma możliwość przedłużenia jej. Do tego nie zabrakło gratulacji za pracę, jaką do tej pory wykonał.
- Leszek Ojrzyński przedłużył kontrakt z KGHM Zagłębiem Lubin! Szkoleniowiec parafował nową umowę, która obowiązuje do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o rok. Trenerze, gratulujemy i życzymy kolejnych świetnych wyników z Miedziowymi -
Najbliższe spotkanie Zagłębie Lubin rozegra w niedzielę 15 marca. Będzie to starcie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Lechem Poznań. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.