Maciej Słomiński, Interia: Przed nami pierwszy mecz rundy finałowej w grupie spadkowej. Wisła Płock zmierzy się z Arką Gdynia - zapytam wprost - dla którego z tych klubów pana serce bije mocniej?



Leszek Ojrzyński, były trener Arki Gdynia i Wisły Płock: - W tym konkretnym wypadku dla Arki. Myślę, że Wisła z łatwością się utrzyma. Arka bardziej potrzebuje punktów i za nią w sobotę będę mocniej ściskał kciuki.



Byłem przekonany, że odpowie pan, że serce bliżej Wisły. W końcu prowadził pan tę drużynę jeszcze na początku sezonu - to trochę jak dziecko, które poszło w świat.



- Faktycznie tę drużynę szykowałem do sezonu wespół z Markiem Jóźwiakiem. Płocki zespół ma spory potencjał. Wszyscy liczyli na górną ósemkę, nie udało się, zabrakło kilku punktów. Paradoksalnie ostatnią wygraną Wisła odniosła w Gdyni, gdzie większość meczu Arka grała w "10". To było tuż przed wybuchem pandemii.



Po tym meczu, gdy do dymisji podał się trener Aleksandar Rogić, w kuluarach gdyńskiego stadionu mówiło się, że to Leszek Ojrzyński przejmie Arkę. Coś było na rzeczy, czy to tylko pobożne życzenia gdyńskich kibiców?



- Był taki temat.



To czemu nie wypalił?



- Właściciele, którzy zresztą półtorej sezonu wcześniej się ze mną rozstali, chcieli sprzedać klub. Sami nie wiedzieli co będzie, w związku z czym nie mogli postawić na nowego trenera. To się wiążę z planowaniem następnego okresu, czym oni nie byli zainteresowani. Chcieli się klubu pozbyć. Jakiś czas później rozmawiałem też z panem Kołakowskim, ale byłem w Anglii. Gdybym wrócił do Polski, musiałbym przechodzić kwarantannę, ten okres był nietypowy i dziwny.



Już pod rządami rodziny Midaków, Arka nie przedłużyła z panem kontraktu po sezonie 2017/18. A miał pan na koncie Puchar Polski, Superpuchar i dwukrotne utrzymanie w lidze - dla Żółto-Niebieskich to najlepszy okres w historii.



- W maju 2018 roku przegraliśmy finał Pucharu Polski z Legią, już wcześniej słyszałem niezadowolenie ze stylu, jaki prezentujemy. Właściciel miał inny pomysł na klub, chciał go wprowadzić do krajowej czołówki. Tych panów już w Gdyni nie ma. Za dużo było zmian, niejasności. W efekcie sytuacja Arki w tabeli jest doskonale znana. Drużyna musi walczyć, nic innego jej nie zostało. Miasto i klub zasługują na Ekstraklasę. Nastąpiła w końcu zmiana właściciela, oby teraz było lepiej.



Czy pobyt w Arce Gdynia to najlepszy okres pana trenerskiej kariery?



- Zdecydowanie tak. Puchar Polski po niespodziewanym zwycięstwie nad Lechem, potem Superpuchar i pucharowe, wyrównane mecze z Midtjylland. Niezapomniane chwile.



Jaki mecz czeka nas w sobotę?



- Wyniku nie podejmę się wytypować. Na pewno będzie to mecz pełen smaczków. W Wiśle grają ex-arkowcy Szwoch i Marcjanik, a ich managerem jest Jarosław Kołakowski.