Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa

Legia udanie rozpoczęła wiosnę

Legia rozpoczęła tym samym rundę wiosenną od dwóch zwycięstw. Przed tygodniem "Wojskowi" ograli bowiem u siebie Koronę Kielce 3:2. Strata do Rakowa wciąż jest jednak duża - obecnie wynosi bowiem siedem punktów. To, co może natomiast cieszyć kibiców warszawian, to fakt, że ich ulubieńcy zwiększyli przewagę nad trzecim Widzewem Łódź do siedmiu oczek. Do niedzieli "Wojskowi" muszą poczekać na odpowiedź Pogoni Szczecin (mecz u siebie ze Śląskiem Wrocław), a do poniedziałku - na Lecha Poznań (spotkanie przed własną publicznością z Miedzią Legnica).