Legia zraniona w Warszawie. Zagłębie zaskoczyło. Cztery gole przy Łazienkowskiej

Starcie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin rozpoczęło się fatalnie dla stołecznej ekipy. Już w 4. minucie goście z Dolnego Śląska wykonywali rzut rożny i wydawało się, że dośrodkowanie zostało przeciągnięte, ale nic bardziej mylnego.

Piłka odbiła się od kolejnych zawodników obu drużyn, aż wreszcie dotarła do Filipa Kocaby. Ten, będąc ustawionym tuż przy linii bramkowej, po prostu zmienił głową tor lotu piłki i tyle wystarczyło, aby futbolówka ominęła wszystkich zawodników "Wojskowych", razem z bramkarzem.

W kolejnych minutach Zagłębie chciało iść za ciosem, ale tu gospodarze popisali się dobrą obroną i chwilę później przeszli do ofensywy. Prawdziwa nawałnica kazała sądzić, że to skończy się bramką wyrównująca, ale ta długo nie przychodziła, bo cała ekipa "Miedziowych" cofnęła się do obrony.

Wszystko zmieniło się w 26. minucie, kiedy Łukasz Zjawiński dał wyrównanie stołecznej ekipie. Dośrodkowanie spadło idealnie na jego głowę, jednak pochwalić tutaj trzeba Miletę Rajovicia, który zabrał dwóch obrońców ze sobą, wchodząc na krótki słupek.

To dodało Legii skrzydeł, bo chwilę po bramce Bartosz Kapustka trafił z dystansu w słupek, a Mileta Rajović trafił nawet do siatki, jednak po interwencji VAR jego bramka musiała zostać anulowana. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Górnik Zabrze - Fenerbahce Stambuł 0:1. Gol Taliski z rzutu karnego Polsat Sport

W drugiej części spotkania Legia od razu zabrała się do ataku wiedząc, że nie może nic zostawić przypadkowi. "Miedziowi" z kolei postawili na kontry i to mogło okazać się strzałem w "10" już w 57. minucie. Marcel Reguła wyszedł 1 na 1 z obrońcą, udało mu się wejść w pole karne i uderzyć na bramkę, ale piłka odbiła się od poprzeczki i wróciła w pole.

Ruben Vinagre błysnął przytomnością pod bramką rywali, kiedy zebrał bezpańską piłkę po wybiciu, przymierzył i uderzył na długi słupek. Piłka odbiła się jeszcze po drodze od rywala i ostatecznie przeleciała obok golkipera gości, dając Legii prowadzenie.

W doliczonym czasie gry Rafał Adamski świetnie zablokował ciałem rywala i wszedł przed niego, kiedy Legia dograła płasko w pole karne. Tyle wystarczyło, aby napastnik dołożył nogę i dał Legii trzeciego gola.

Ten wynik nie uległ już zmianie i Legia dopisała po tym spotkaniu kolejny komplet punktów na swoje konto. Zagłębie po pokonaniu Piasta w 1. kolejce, teraz musi przełknąć gorycz porażki.

Statystyki meczu Legia Warszawa 3 - 1 KGHM Zagłębie Lubin Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 19 12 Strzały celne 8 2 Strzały niecelne 6 9 Strzały zablokowane 5 1 Ataki 108 68

Mileta Rajović Marek Antoni Iwanczuk AFP

Mileta Rajović Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Bartosz Kapustka Foto Olimpik AFP





Liga Narodów. Japonia - Stany Zjednoczone. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport