Legia zraniona w Warszawie. Zagłębie zaskoczyło. Cztery gole przy Łazienkowskiej
Legia Warszawa po tym, jak pokonała w 1. kolejce Pogoń Szczecin na wyjeździe, pierwszy domowy mecz rozpoczęła od straty bramki już w pierwszych minutach. Jeszcze przed przerwą "Wojskowym" udało się strzelić dwa gole, z czego tylko jeden został uznany. Ostatecznie stołeczna ekipa dopięła swego po zmianie stron i batalia z "Miedziowymi" zakończyła się wynikiem 3:1.
Starcie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin rozpoczęło się fatalnie dla stołecznej ekipy. Już w 4. minucie goście z Dolnego Śląska wykonywali rzut rożny i wydawało się, że dośrodkowanie zostało przeciągnięte, ale nic bardziej mylnego.
Piłka odbiła się od kolejnych zawodników obu drużyn, aż wreszcie dotarła do Filipa Kocaby. Ten, będąc ustawionym tuż przy linii bramkowej, po prostu zmienił głową tor lotu piłki i tyle wystarczyło, aby futbolówka ominęła wszystkich zawodników "Wojskowych", razem z bramkarzem.
W kolejnych minutach Zagłębie chciało iść za ciosem, ale tu gospodarze popisali się dobrą obroną i chwilę później przeszli do ofensywy. Prawdziwa nawałnica kazała sądzić, że to skończy się bramką wyrównująca, ale ta długo nie przychodziła, bo cała ekipa "Miedziowych" cofnęła się do obrony.
Wszystko zmieniło się w 26. minucie, kiedy Łukasz Zjawiński dał wyrównanie stołecznej ekipie. Dośrodkowanie spadło idealnie na jego głowę, jednak pochwalić tutaj trzeba Miletę Rajovicia, który zabrał dwóch obrońców ze sobą, wchodząc na krótki słupek.
To dodało Legii skrzydeł, bo chwilę po bramce Bartosz Kapustka trafił z dystansu w słupek, a Mileta Rajović trafił nawet do siatki, jednak po interwencji VAR jego bramka musiała zostać anulowana. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.
W drugiej części spotkania Legia od razu zabrała się do ataku wiedząc, że nie może nic zostawić przypadkowi. "Miedziowi" z kolei postawili na kontry i to mogło okazać się strzałem w "10" już w 57. minucie. Marcel Reguła wyszedł 1 na 1 z obrońcą, udało mu się wejść w pole karne i uderzyć na bramkę, ale piłka odbiła się od poprzeczki i wróciła w pole.
Ruben Vinagre błysnął przytomnością pod bramką rywali, kiedy zebrał bezpańską piłkę po wybiciu, przymierzył i uderzył na długi słupek. Piłka odbiła się jeszcze po drodze od rywala i ostatecznie przeleciała obok golkipera gości, dając Legii prowadzenie.
W doliczonym czasie gry Rafał Adamski świetnie zablokował ciałem rywala i wszedł przed niego, kiedy Legia dograła płasko w pole karne. Tyle wystarczyło, aby napastnik dołożył nogę i dał Legii trzeciego gola.
Ten wynik nie uległ już zmianie i Legia dopisała po tym spotkaniu kolejny komplet punktów na swoje konto. Zagłębie po pokonaniu Piasta w 1. kolejce, teraz musi przełknąć gorycz porażki.