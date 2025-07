Legia znowu rozbiła bank. Nie zawsze jednak trafiała z dużymi transferami

Mileta Rajović we wtorek został oficjalnie piłkarzem Legii Warszawa. 25-latek w poprzednim sezonie był piłkarzem Watford, choć przebywał na wypożyczeniu do Broendby IF. - To typowy król pola karnego - jest silny fizycznie i lubi powalczyć o piłkę, strzela bramki głową i obiema nogami. Właśnie takiego typu zawodnika szukaliśmy, aby dać trenerowi Iordanescu możliwość wyboru odpowiedniego profilu zawodnika do gry w ataku - mówi o nowym napastniku dyrektor sportowy Legii Warszawa, Michał Żewłakow.

Legia tym samym po raz kolejny rozbiła bank i pobiła transferowy rekord Ekstraklasy. W TOP10 najdroższych transferów aż cztery należą do "Wojskowych". Nie zawsze najdroższy oznacza jednak najlepszy. W większości przypadków polskie kluby wydawały jednak dobrze pieniądze. Najlepszym przykładem jest Ante Crnac. Poniżej prezentujemy najdroższe transfery przychodzące do Ekstraklasy według portalu transfermarkt.de.

2. Ruben Vinagre - 2,3 mln euro

Do tej pory najdroższym transferem w historii polskiej ligi był Ruben Vinegre. Zimą 2015 roku Portugalczyk został wykupiony przez Legię Warszawa ze Sportingu Lizbona. Wcześniej przez pół roku był wypożyczony do klubu ze stolicy. - Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ czuję się świetnie od momentu, kiedy dołączyłem do Legii - mówił. 25-letni obrońca rozegrał do tej pory w barwach Legii 50 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst. Portugalczyk ma kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku.

3. Jonatan Braut Brunes - 2 mln euro

Kuzyn Erlinga Haalanda to najdroższy transfer w historii Rakowa Częstochowa. Sezon 2024/25 spędził pod Jasną Górą na zasadzie wypożyczenia z belgijskiego OH Leuvren. W 32 meczach strzelił 14 goli. Częstochowianie postanowili aktywować klauzulę wykupu i zapłaciła za Norwega 2 miliony euro. - Biorąc pod uwagę jego wkład w wyniki Rakowa, decyzja o przedłużeniu tej współpracy to bardzo ważna informacja dla całej klubowej społeczności. Jonatan już się wkomponował przez sezon w zespół i został kluczowym zawodnikiem, udowadniając swoją wartość na boisku - mówił w maju Artur Płatek, doradca zarządu ds. sportowych, na łamach klubowej strony.

4. Ali Gholizadeh - 1,8 mln euro

Historia transferu Irańczyka do Lecha Poznań jest bardzo burzliwa. Najpierw bardzo długo trwały formalności, ponieważ potrzebował on pozwolenia na pobyt w Unii Europejskiej. Później 27-latek bardzo długo czekał na debiut, gdyż leczył kontuzję. Według nieoficjalnych informacji Lech zapłacił latem 2023 roku za niego belgijskiemu RSC Charleroi 1,8 mln euro. Przez dwa sezony rozegrał 43 mecze w barwach Kolejorza, w których strzelił osiem goli i zanotował sześć asyst. Dopiero w ostatnich tygodniach minionego sezonu pokazał, na co go stać.

4. Patrik Walemark - 1,8 mln euro

Ex aequo na czwartym miejscu plasuje się transfer Patrika Walemarka z Feyenoordu Rotterdam do Lecha. Władze Kolejorza w letnim okienku transferowym 2024 wypożyczyły Szweda, ale już po kilku tygodniach postanowiły wykupić go z holenderskiego klubu. W 22 meczach strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty. 23-latek zmagał się jednak z urazami, ale gdy jest zdrowy, to daje dużo jakości poznańskiemu zespołowi.

6. Mariusz Fornalczyk - 1,5 mln euro

Transfer Mariusza Fornalczyka to najwyższy transfer między klubami Ekstraklasy. Młodzieżowy reprezentant Polski ostatnie miesiące spędził w Koronie Kielce. Po zakończeniu rozgrywek znalazł uznanie wśród działaczy Widzewa Łódź, które postanowiły wydać rekordową sumę pieniędzy. W minionym sezonie pomocnik strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty w 34 spotkaniach PKO Bank Polski Ekstraklasy oraz Pucharu Polski.

6. John Yeboah - 1,5 mln euro

John Yeboah w Polsce trafił do Śląska Wrocław i tam szybko rozwinął skrzydła. Latem 2023 roku sięgnąć po niego postanowił Raków Częstochowa. Pod Jasną Górą spędził zaledwie jeden sezon, ponieważ został sprzedany za 2,5 mln euro do włoskiej Venezii.

6. Bartosz Slisz - 1,5 mln euro

Pomocnik trafił zimą 2020 roku do Legii Warszawa. Stołeczny klub zapłacił za niego Zagłębiu Lubin 1,5 mln euro, co dosyć długo było najwyższym transferem na polskim podwórku. Slisz w barwach Legii zagrał 165 meczów, strzelił pięć goli i miał 11 asyst. Zimą 2024 roku został sprzedany do Atlanty, a na konto warszawskiego zespołu trafiło 6 mln euro.

9. Ante Crnac - 1,3 mln euro

Chorwat trafił pod Jasną Górę latem 2023 roku ze Slaven Belupo. Młody zawodnik rozegrał zaledwie jeden sezon, który był bardzo udany. Napastnik rozegrał 40 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował sześć asyst. Częstochowianie nie mieli możliwości, aby go zatrzymać, ponieważ Norwich zapłaciło za niego 11 milionów euro. 20-latek stał się tym samym najdroższym transferem wychodzącym z Ekstraklasy w historii.

9. Lirim Kastrati - 1,3 mln euro

Zestawienie najdroższych transferów w historii Ekstraklasy zamyka kosowski piłkarz, który trafił do Legii z Dinama Zagrzeb. Napastnik nie podbił naszych rodzimych rozgrywek. Trykot "Wojskowych" przywdział 24 razy i strzelił dwa gole. Po jednym sezonie warszawianie pozbyli się go bez żalu.

Ante Crnac (w środku) może niebawem zagrać w Anglii Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Lirim Kastrati AFP

Nowy gwiazdor Lecha Poznań, Ali Gholizadeh Lech Poznań INTERIA.PL

