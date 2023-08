Legia zaskoczyła wszystkich, jest bliska sensacyjnego transferu. Złożyła ofertę

Legia Warszawa nie zamierza osiadać na laurach i planuje następne wzmocnienia. Stołeczny klub chce znacząco poszerzyć obecną kadrę, mając ambicję, by walczyć na trzech frontach. Co ciekawe, w kręgu zainteresowania wicemistrzów Polski znalazł się piłkarz klubu z angielskiej Premier League, jednak dwie złożone oferty nie wystarczyły, by dołączył on do ekipy Kosty Runjaicia.