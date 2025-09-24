Legia zaskoczona przez Jagiellonię. 20 strzałów nie dało jej nic

Mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok zapowiadał się jako jeden z dwóch hitów 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy obok spotkania Rakowa Częstochowa z Lechem Poznań. Legia przystępowała do tej potyczki z siódmej pozycji w tabeli, a "Jaga" z czwartej. Oba zespoły po przerwie reprezentacyjnej zainkasowały po cztery punkty, co zwiastowało widowisko na dobrym poziomie.

Końcówka pierwszej połowy Legii z Jagiellonią obfitowała w emocje

Zanim wybrzmiał pierwszy gwizdek spotkania przy Łazienkowskiej, kibice Legii Warszawa zaprezentowali efektowną oprawę z użyciem rac, przez co start rywalizacji opóźnił się o dwie minuty.

Pierwszy kwadrans spotkania upłynął bardzo spokojnie. Piłkarze Legii nieco częściej byli w posiadaniu piłki, często goszcząc na połowie Jagiellonii, ale niewiele z tego wynikało. "Duma Podlasia" z kolei gdy była już w pobliżu pola karnego rywala, również nie potrafiła z tego stworzyć zagrożenia.

Pierwszy celny strzał w meczu został oddany dopiero w 23. minucie. Legia Miała rzut rożny z prawej strony bramki Jagiellonii. Piłkę dośrodkowywał Juergen Elitim, a ta została wybita przed pole karne i trafiła pod nogi Arkadiusza Recy. Wahadłowy "Wojskowych" potężnie uderzył na bramkę, ale w zasięgu Sławomira Abramowicza, który zdołał skutecznie interweniować.

Już dwie minuty później gospodarze wykreowali sobie kolejną groźną sytuację. W polu karnym "Jagi" doszło do zamieszania, ale Abramowicz wraz z obrońcami zdołali wybić futbolówkę, która już zmierzała w kierunku bramki.

Kolejne minuty znów upłynęły bez większych emocji. Zmianie uległo to, że Jagiellonia na równi z Legią była w posiadaniu piłki i częściej gościła pod jej polem karnym, ale dalej nie była w stanie "zatrudnić" Kacpra Tobiasza.

Dopiero w 42. minucie na wielką próbę został wystawiony Abramowicz. Bramkarz "Jagi" najpierw kapitalnie obronił strzał lecący przy lewym słupku Damiana Szymańskiego, a następnie dobitkę Recy, czym ochronił swój zespół przed utratą bramki.

Nie minęły dwie minuty, a bardzo groźnie odpowiedzieli goście z Białegostoku. Jagiellonia miała rzut wolny, który wykonywał Bartłomiej Wdowik. Lewy obrońcy posłał świetne dośrodkowanie, a piłkę do siatki po uderzeniu głową skierował Bernardo Vital. Gol jednak nie został uznany, gdyż Portugalczyk był na spalonym.

Na murawie zrobiło się gorąco, ponieważ z decyzją sędziego Damiana Sylwestrzaka nie zgadzali się piłkarze gości, a arbiter w wyniku przepychanek wyciągnął dwie żółte kartki. Ostatecznie VAR potwierdził decyzję sędziego i wynik do przerwy nie uległ zmianie. Obie ekipy zeszły zatem do szatni przy bezbramkowym remisie.

Remis w meczu Legia - Jagiellonia. Bez bramek, choć goście trafiali dwukrotnie

Po powrocie do gry piłkarze Legii potrzebowali 10 minut na to, by stworzyć sobie okazję. W 55. minucie główkował Wahan Biczachczjan, ale Sławomir Abramowicz pewnie obronił jego strzał. Ledwie minutę później do sytuacji po dośrodkowaniu z lewego skrzydła Kacpra Urbańskiego wreszcie doszedł Mileta Rajović, ale uderzył wprost w znakomicie dysponowanego bramkarza Jagiellonii.

W 63. minucie "Legioniści" mieli fenomenalną okazję na zdobycie gola. Akcją indywidualną popisał się Juergen Elitim, który wpadł w pole karne, tyle że w sytuacji sam na sam z Abramowiczem uderzył w słupek. Kolumbijczyk miał jeszcze szansę na dobitkę, ale strzelił tak, że bramkarz "Jagi" złapał piłkę i ponownie pokazał, jak kapitalną formę ma tego wieczoru.

Ostatni fragment spotkania wyraźnie należał do Legii Warszawa, która zdecydowanie nacierała na przyjezdnych. Nadal jednak nieskutecznie. W 86. minucie wydawało się, że "Jaga" niespodziewanie wywiezie z Łazienkowskiej trzy punkty. Do siatki trafił bowiem Afimico Pululu, ale najbardziej bramkostrzelny gracz Jagiellonii, podobnie jak Bernardo Vital w pierwszej połowie, był na spalonym.

Ostatecznie żaden z zespołów nie był w stanie zdobyć poprawnego gola i świetnie zapowiadający się hit, zakończył się rozczarowującym, bezbramkowym remisem.

