Legia - Zagłębie Lubin. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć od 20:25 na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa już od dwóch kolejek nie przebywa w strefie spadkowej, znajduje się na 14. miejscu w tabeli, ale ma tyle samo punktów (34) co 16. Arka Gdynia. Na sześć serii gier przed końcem sezonu sytuacja podopiecznych Marka Papszuna dalej nie jest więc łatwa. W zeszły weekend zremisowali przy Łazienkowskiej z Górnikiem Zabrze 1:1. W ostatnich 9 meczach ani razu nie przegrali, ale wygrali tylko trzykrotnie, a to zwycięstwa mogą okazać się kluczowe do utrzymania.

"Wojskowi" podejmą u siebie Zagłębie Lubin, czyli rewelację tego sezonu. "Miedziowi" w poprzednią kampanię skończyli na 15. pozycji, czyli ostatniej "bezpiecznej". Teraz są wiceliderami, mają 44 oczka, tylko dwa mniej od prowadzącego Lecha Poznań. Przez dwie kolejki nawet byli na czele, ale osunęli się przez passę trzech przegranych z rzędu. Przerwali ją kilka dni temu w starciu z Radomiakiem (1:0).

W meczu jesiennym tych zespołów Zagłębie wygrało 3:1, gole strzelili Kamil Piątkowski, Leonardo Rocha, Jakub Sypek i Kajetan Szmyt (samobójcza). Wyjazdy do stolicy ostatnio jednak nie wychodzą - trwa seria sześciu kolejnych porażek. Ostatni remis miał miejsce w maju 2019 r., a ostatnią wygraną w lipcu 2018 r. Piątkowa konfrontacja może być jednak inną historią.

Marek Papszun

Bartosz Kapustka

Leszek Ojrzyński

