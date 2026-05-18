Legia zaczyna wielką grę. Oto pierwszy transfer. Trzyletni kontrakt podpisany

- Jestem szczęśliwy i dumny. To będzie przyjemność i honor reprezentować najbardziej utytułowany klub w Polsce. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę treningi - to pierwsze słowa Ivana Brkicia po złożeniu podpisu na trzyletnim kontrakcie.

To premierowy transfer Legii przed nowym sezonem. Transakcja ma charakter bezgotówkowy. Z końcem tego półrocza wygasa ważność umowy golkipera z Motorem Lublin.

Legia zaczyna transferową ofensywę. Ivan Brkić pierwszym nabytkiem przed ligową kampanią 2026/27

- Mam w sobie wiele emocji podczas meczów i treningów. Przeżywam każdy moment i jestem typem lidera, ciężko pracującego zawodnika, dla którego wszystko dzieje się dzięki włożonej pracy - zapewnia Brkić, cytowany przez serwis legia.com.

Dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi - mierzy 194 cm. Długo uchodził w Chorwacji za wielki talent. Przełożyło się to na dwa występy w młodzieżowej reprezentacji kraju.

Po opuszczeniu ojczyzny Brkić grał w Bośni i Hercegowinie, na Łotwie i w Azerbejdżanie. Do Polski przybył latem 2024 roku, przyjmując ofertę Motoru Lublin. Spędził w tym klubie dwa ostatnie sezony.

W bieżącym cyklu rozegrał dla lubelskiej ekipy 27 spotkań. Skapitulował 37 razy. Sześciokrotnie zachował czyste konto bramkowe.

- Ivan Brkić jest bardzo doświadczonym bramkarzem i będzie pasował do naszego stylu gry. Analizowaliśmy zestawienie zawodników na tej pozycji i wymagała ona dołączenia golkipera w jego kategorii wiekowej. Ivan dobrze się spisywał w Motorze Lublin, ma wysokie umiejętności. Jest typem lidera na boisku i poza nim, co ma dla nas duże znaczenie - tłumaczy w rozmowie z klubowymi mediami Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa, Fredi Bobić.

Po wielu dramatycznych tygodniach Legia na dobre oddaliła od siebie widmo degradacji. Teraz skupia się już na nowym sezonie. Choć wydawało się to abstrakcją, przed ostatnią kolejką zachowuje szanse na awans do europejskich pucharów.

Warszawianie zrealizują cel, jeśli pokonają na swoim terenie Motor - przy jednoczesnych porażkach GKS-u Katowice w Szczecinie i Zagłębia Lubin w Białymstoku.

Ivan Brkić Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

