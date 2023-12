Legia Warszawa bardzo potrzebowała tych punktów. Przez cały październik i listopad "Wojskowi" odnieśli tylko jedno (!) zwycięstwo na krajowym podwórku - 1:0 z Radomiakiem Radom . Oprócz tego piłkarze Kosty Runjaica zaliczyli dwa remisy i aż cztery porażki. To przełożyło się na zaledwie pięć zdobytych punktów w siedmiu kolejkach - zdecydowanie zbyt mało jak na zespół, który nie kryje przecież swoich wysokich aspiracji.

Zagłębie - Legia: Atomowy początek meczu w wykonaniu "Wojskowych"

Po kolejnych dwóch minutach Legia prowadziła 2:0 . Tym razem najlepiej w polu karnym po rzucie wolnym odnalazł się Radovan Pankov i z bliska posłał piłkę do siatki.

Warszawianie mieli znakomity wynik, ale przed nimi wciąż był właściwie cały mecz do rozegrania. Zagłębie zaś, nie mają już od czwartej minuty niczego do stracenia, postanowiło rzucić się do ataku. Raz po raz obserwowaliśmy więc groźne sytuacje lubinian, a tych najlepszych nie wykorzystali Tomasz Pieńko, Bartłomiej Kłudka i Damian Dąbrowski.