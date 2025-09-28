Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia wraca na zwycięską ścieżkę. Wystarczyły 4 minuty. Złoty cios decyduje

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Legia Warszawa pokonała 1:0 Pogoń Szczecin w ostatnim niedzielnym meczu Ekstraklasy. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w czwartej minucie. Niezawodnym egzekutorem rzutu karnego okazał się wówczas Mileta Rajović. Po dwóch ligowych potknięciach ekipa Edwarda Iordanescu ponownie sięga po komplet punktów. "Portowcy" trzeci raz z rzędu kończą na tarczy.

Mileta Rajović (w środku) już w 4. minucie otworzył wynik spotkania strzałem z rzutu karnego
Mileta Rajović (w środku) już w 4. minucie otworzył wynik spotkania strzałem z rzutu karnegoLeszek SzymańskiPAP

Kibice obu zespołów żądali tylko jednego - powrotu na zwycięską ścieżkę. Legia w dwóch poprzednich kolejkach tylko remisowała. Pogoń nie ugrała choćby punktu.

Warszawianie stawiani byli w roli dyżurnego faworyta. Doskonale pamiętali jednak, że w ubiegłym sezonie nie zdołali pokonać bramkarza "Portowców". W Szczecinie przegrali 0:1, w rewanżu lista strzelców po obu stronach pozostała pusta.

Szybkie otwarcie Legii. W roli egzekutora jeszcze raz Mileta Rajović

Już w drugiej minucie gospodarze otrzymali od rywali prezent. We własnym polu karnym Musa Juwara faulował Noaha Weisshaupta. Arbiter bez wahania wskazał na jedenasty metr.

Do piłki podszedł Mileta Rajović. Uderzył bezczelnie w środek bramki i było 1:0. To jego piąte trafienie w barwach Legii, trzecie w Ekstraklasie.

Ekipa Edwarda Iordanescu nie zadowoliła się skromnym prowadzeniem. Na bramkę Pogoni sunęły kolejne ataki, tyle że nie kończyły się korektą rezultatu. Spora w tym zasługa stojącego między słupkami Valentina Cojocaru, który przynajmniej trzykrotnie ratował gości przed utratą drugiego gola.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wszyscy widzieli, co zrobił Lewandowski. Brakuje słów. Wideo podbija sieć

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Zaraz na początku drugiej odsłony z powodu kontuzji murawę musiał opuścić Kamil Piątkowski. Jego miejsce zajął Radomir Pankov. W żaden sposób nie zdezorganizowało to jednak poczynań obronnych Legii.

    Szczecinianie szukali desperacko swojej okazji, ale ich wysiłki okazywały się bezowocne. Najbliżej wpakowania piłki do siatki był Marian Huja, tyle że... nie chodziło o bramkę legionistów. Kwadrans przed końcem Portugalczyk cudem nie zaliczył trafienia samobójczego, trafiając piłką w słupek.

    W samej końcówce wprost pod nogi rywali zagrał pod pressingiem Cojocaru. Po chwili musiał wykazać się efektową paradą, ekspediując futbolówkę na rzut rożny. W tej sytuacji niewiele brakowało, by dublet skompletował Rajović.

    Wynik nie uległ zmianie, co oznacza, że Pogoni nie udał się rewanż za ostatni finał Pucharu Polski. Uległa w nim Legii 3:4. Tym razem do egzekucji wystarczył jeden cios.

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Reprezentacja

    Urban ustalił dzień ogłoszenia powołań. I od razu problem. Diagnoza: złamanie

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      10 kolejka
      28.09.2025
      17:30
      Zakończony
      Mileta Rajovic
      4' (k.)
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Legia Warszawa
      Pogoń Szczecin
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      1 - 0
      Pogoń Szczecin
      Posiadanie piłki
      55%
      45%
      Strzały
      14
      6
      Strzały celne
      6
      1
      Strzały niecelne
      6
      4
      Strzały zablokowane
      2
      1
      Ataki
      101
      54
      Co nas czeka w 10. kolejce? Zapowiada Pauliа Czarnota-BojarskaTV Interia
      Dwóch piłkarzy przewraca się na murawie podczas dynamicznej akcji meczu, jeden z zawodników trzyma piłkę przy sobie, obaj zawodnicy zaangażowani w walkę o piłkę.
      Pojedynek w parterze. Damian Szymański (z lewej) kontra Sam GreenwoodLeszek SzymańskiPAP
      Zawodnik w szarej koszulce z numerem 29 energicznie świętuje zdobycie gola, zaciskając pięści i krzycząc z radości, za nim podążają koledzy z drużyny oraz widać rozmyte trybuny pełne kibiców.
      Mileta Rajović tuż po zdobyciu 5. bramki w barwach LegiiLeszek SzymańskiPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja