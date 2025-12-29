Ostatnia jesień była dla kibiców Legii Warszawa prawdziwym koszmarem. Obiecujący początek i awans do fazy ligowej Ligi Konferencji dawał nadzieję, jednak kolejne tygodnie powodowały ogromne zamieszanie. Po odejściu Rumuna Edwarda Iordanescu z prowadzeniem drużyny kompletnie nie poradził sobie Inaki Astiz. Pod wodzą Hiszpana "Wojskowi" notowali serię kolejnych spotkań bez wygranej, co zaprowadziło ich na dno tabeli Ekstraklasy.

Niepowodzeniem zakończyła się również kampania w europejskich pucharach. Po zawstydzającej porażce 1:2 z armeńskim FC Noah stołeczna drużyna straciła szansę na to, by awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Okazała wygrana 4:1 z gibraltarskim Lincoln Red Imps była już tylko triumfem na otarcie łez.

W cieniu sportowego kryzysu toczyło się medialne zamieszanie związane z zatrudnieniem Marka Papszuna. Ostatecznie misja wyrwania szkoleniowca z Rakowa Częstochowa zakończyła się sukcesem i w zimowy okres przygotowawczy Legia wkroczy z nowym trenerem.

Nowe otwarcie w Legii Warszawa. Już wkrótce może zabraknąć jednej z gwiazd

W gronie zawodników, których kontrakt wygasa z końcem czerwca przyszłego roku jest Kacper Tobiasz. W kontekście podstawowego bramkarza warszawskiej Legii wciąż nie ma oficjalnego komunikatu związanego z jego przyszłością. Najbliższy ruch golkipera był jednym z tematów rozmowy w "Programie Piłkarskim" na kanale "Meczyki".

W kontekście Tobiasza powrócono do tematu tureckiego Samsunsporu, który już ostatniego lata był bardzo zdeterminowany do tego, by sprowadzić polskiego bramkarza. Jak zdradził Piotr Koźmiński, temat 23-latka w Turcji wciąż ma być aktualny. Niewykluczone więc, że ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Marka Papszuna, gdy ten na starcie przygotowań spotka się ze swoimi nowymi zawodnikami.

Zawodnicy Legii Warszawa do treningów wrócą już 4 stycznia. W planach jest m.in. zgrupowanie w Hiszpanii oraz co najmniej cztery spotkania sparingowe. Do rywalizacji o punkty stołeczna drużyna wróci 1 lutego, gdy na swoim terenie zmierzy się z Koroną Kielce.

Kacper Tobiasz w meczu Legii z Hibernianem

Marek Papszun zaprezentowany jako trener Legii Warszawa

Kacper Tobiasz