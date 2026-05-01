Legia - Widzew. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Widzew Łódź w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 maja o godzinie 20:30 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 4. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Widzew Łódź. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa po serii 10 meczów bez porażki musiała uznać wyższość rywala. Stołeczny zespół w poprzedni weekend zagrał na wyjeździe ze zmierzającym po drugie z rzędu mistrzostwo Polski Lechem Poznań i przegrał aż 0:4. Teraz piłkarze Marka Papszuna zagrają z drużyną będącą bardziej w ich zasięgu i jednocześnie konkurentem w walce o utrzymanie, czyli Widzewem Łódź.

Widzew co prawda w ostatnich pięciu meczach przegrał tylko raz, ale nadal znajduje się w strefie spadkowej. Jak na razie gigantyczne pieniądze wpompowane w klub przez Roberta Dobrzyckiego przynoszą efekt odwrotny od zamierzonego. "Widzewiacy" mieli bić się o europejskie puchary, a tymczasem walczą o utrzymanie. Fakt, że ekipa z Łodzi jest drugą najgorzej grającą drużyną w stawce na wyjazdach, nie wróży dobrze przed dzisiejszym spotkaniem z Legią w Warszawie.

Oba zespoły w tym sezonie spotkały się na początku listopada w ramach 14. rundy spotkań. Wówczas padł remis 1:1. Od momentu powrotu do Ekstraklasy Widzew pokonał Legię tylko raz w marcu 2024 roku i to przed własną publicznością. Biorąc to pod uwagę, a także dyspozycję obu zespołów w ostatnich tygodniach i słabą postawę "Widzewiaków" w delegacjach, faworytem, choć nie zdecydowanym, dzisiejszej konfrontacji jest Legia.

Paweł Wszołek

Piłkarze Widzewa Łódź

DJB: Brak Polaków w Europejskich Pucharach. WIDEO POLSAT BOX GO