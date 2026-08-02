Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zagra dzisiaj z Zagłębiem Lubin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba zespoły zaczęły rozgrywki od zwycięstw i oba podzieliły się wygranymi w poprzednim sezonie. Stołeczni jednak nie przegrali u siebie już od lutego i "Miedziowym" może być ciężko o kolejny triumf. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Legia - Zagłębie? Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Damian Szymański w koszulce Legii Warszawa podaje piłkę podczas meczu Ekstraklasy, w tle partner z drużyny
Damian Szymański w barwach Legii Warszawa podczas meczu EkstraklasyPiotr Matusewicz Newspix.pl

Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 sierpnia o godzinie 14:45 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

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Legia Warszawa pod względem wyników miała świetny okres przygotowawczy. Piłkarze Marka Papszuna w siedmiu grach kontrolnych doznali tylko jednej porażki 0:2 z Arisem Limassol. Z kolei na otwarcie sezonu PKO BP Ekstraklasy dosłownie rzutem na taśmę, bo w szóstej minucie doliczonego czasu gry pokonali 1:0 Pogoń Szczecin. Dyspozycja stołecznych na starcie sezonu wygląda zatem dość obiecująco, ale ich dzisiejszy przeciwnik także ma powody do optymizmu.

Zagłębie Lubin w sześciu sparingach odniosła cztery zwycięstwa, przegrywając jedynie 0:2 z Banikiem Ostrawa i z praskim Bohemians. Za to na inaugurację "Miedziowi" zwyciężyli 2:0 z Piastem Gliwice. Kibice drużyny prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego, dzięki takiej postawie swoich piłkarzy, mogą mieć nadzieję, że w tym sezonie uda się przynajmniej powtórzyć wynik z poprzednich rozgrywek, które Zagłębie zakończyło na wysokim siódmym miejscu.

Obie ekipy w zeszłym sezonie podzieliły się zwycięstwami. Jesienią 3:1 wygrało u siebie Zagłębie, a wiosną w Warszawie 1:0 triumfowała Legia. "Miedziowi" już od 2019 roku nie potrafią przywieźć ze stolicy choćby punktu, a od 2018 roku pokonać Legii na jej obiekcie i niewykluczone, że ten stan pozostanie na razie niezmienny.

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Legia Warszawa - Zagłębie Lubin w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 sierpnia o godzinie 14:45 na Stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

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Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
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