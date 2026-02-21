Legia Warszawa - Wisła Płock. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warszawiacy będą chcieli odnieść długo wyczekiwane zwycięstwo oraz zrewanżować się "Nafciarzom" za ostatnią porażkę w "Derbach Mazowsza". O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Legia Warszawa - Wisła Płock? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na zielonym boisku podczas meczu piłki nożnej, wokół nich rozmyta publiczność na trybunach, zawodnicy ubrani w niebiesko-białe oraz czerwone stroje.
Wiktor Nowak (Wisła Płock) w starciu z Bartoszem Kapustką (Legia Warszawa)PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Mecz Legia Warszawa - Wisła Płock w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Wisła Płock. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa nie może doczekać się ligowego zwycięstwa od 28 września ubiegłego roku. Stołeczni pod wodzą Marka Papszuna rozegrali już trzy mecze, w których jak na razie doznali porażki i dwukrotnie remisowali. W ostatniej kolejce Warszawiacy zremisowali 1:1 z GKS-em Katowice, co patrząc na formę GIEKSY można uznać za całkiem dobry rezultat.

Tym razem Legia rozegra mecz przy Łazienkowskiej. Do Warszawy przyjdzie Wisła Płock, co oznacza, że dojdzie do kolejnych "Derbów Mazowsza". "Nafciarze" są jak na razie rewelacją tego sezonu. Przerwę zimową spędzili na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy, ale po wznowieniu rozgrywek nie wyglądają najlepiej. Co prawda na początek piłkarze Mariusza Misiury pokonali 2:1 Raków Częstochowa, ale w kolejnych dwóch meczach przegrali kolejno 0:1 z Piastem Gliwice i 0:2 z Widzewem Łódź.

W rundzie jesiennej Wisła Płock pokonała u siebie Legię 1:0. Patrząc na pozycje ligowe, zdecydowanym faworytem wydać by się mogła Wisła, ale ostatnia dyspozycja "Dumy Mazowsza" nie napawa optymizmem, co stawia Legię Warszawa przed sporą szansą na upragnione przełamanie.

Mecz Legia Warszawa - Wisła Płock w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Zobacz również:

W dynamicznym natarciu Osman Bukari, najdroższy piłkarz Ekstraklasy
Ekstraklasa

Zaciekły bój w Ekstraklasie. Kibice przesadzili. Piłkarze zeszli z murawy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Roman Kołtoń nie gryzł się w język! Mocne słowa o Legii Warszawa. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport
Piłkarz w czarnym stroju wykonuje dynamiczny ruch nogą podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczna pełna trybuna kibiców oraz rozmyty zawodnik przeciwnika. Piłka w powietrzu niedaleko piłkarza, atmosfera stadionowa pełna napięcia.
Marcus Haglind-SangrePrzemek Swiderski/REPORTEREast News
Piłkarz w biało-czarnej koszulce drużyny Legii Warszawa biegnie po boisku w trakcie meczu, w tle widać zamazaną publiczność oraz innych zawodników.
Nsame wraca do zdrowia. Kibice Legii tylko na to czekająGrzegorz WajdaEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja