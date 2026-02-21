Legia Warszawa - Wisła Płock. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]
Legia Warszawa zagra z Wisłą Płock w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Warszawiacy będą chcieli odnieść długo wyczekiwane zwycięstwo oraz zrewanżować się "Nafciarzom" za ostatnią porażkę w "Derbach Mazowsza". O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Legia Warszawa - Wisła Płock? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Legia Warszawa - Wisła Płock w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Legia Warszawa nie może doczekać się ligowego zwycięstwa od 28 września ubiegłego roku. Stołeczni pod wodzą Marka Papszuna rozegrali już trzy mecze, w których jak na razie doznali porażki i dwukrotnie remisowali. W ostatniej kolejce Warszawiacy zremisowali 1:1 z GKS-em Katowice, co patrząc na formę GIEKSY można uznać za całkiem dobry rezultat.
Tym razem Legia rozegra mecz przy Łazienkowskiej. Do Warszawy przyjdzie Wisła Płock, co oznacza, że dojdzie do kolejnych "Derbów Mazowsza". "Nafciarze" są jak na razie rewelacją tego sezonu. Przerwę zimową spędzili na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy, ale po wznowieniu rozgrywek nie wyglądają najlepiej. Co prawda na początek piłkarze Mariusza Misiury pokonali 2:1 Raków Częstochowa, ale w kolejnych dwóch meczach przegrali kolejno 0:1 z Piastem Gliwice i 0:2 z Widzewem Łódź.
W rundzie jesiennej Wisła Płock pokonała u siebie Legię 1:0. Patrząc na pozycje ligowe, zdecydowanym faworytem wydać by się mogła Wisła, ale ostatnia dyspozycja "Dumy Mazowsza" nie napawa optymizmem, co stawia Legię Warszawa przed sporą szansą na upragnione przełamanie.
