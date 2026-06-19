Legia Warszawa ogłasza ws. Artura Jędrzejczyka. "Klub podjął decyzję"

Niemal 20 lat po debiucie w pierwszym zespole nadszedł koniec rozdziału Artura Jędrzejczyka w Legii Warszawa. Działacze zdecydowali się nie przedłużać umowy wygasającej 30 czerwca.

Sześć tytułów Mistrza Polski, siedem krajowych Pucharów, Superpuchar Polski, udział w dwóch fazach grupowych Ligi Europy UEFA, ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA – to największe sukcesy podczas jego kariery w stołecznym klubie

"Jędza" debiutował jako 18-latek w lipcu 2006 roku, trafił do Warszawy z Igloopolu Dębica. Piłkarskie szlify zbierał na wypożyczeniach w GKS-ie Jastrzębie (sezon 07/08), Dolcanie Ząbki (08/09) i Koronie Kielce (druga połowa 09/10). Na dobre wrócił na Łazienkowską latem 2010 roku. Przez te ostatnie 16 lat tylko kampanie 13/14, 14/15 oraz pierwsze części 15/16 i 16/17 spędził poza Legią - występował wtedy dla Krasnodaru.

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"Artur, na zawsze pozostaniesz Legendą Legii Warszawa. Legendą polskiej piłki. Dziękujemy" - napisano w komunikacie. Klub dodał, że na początku przyszłego sezonu odbędzie się specjalne podziękowanie. Pierwszy domowy mecz Ekstraklasy zespół zagra w pierwszy weekend sierpnia (mecz 2. kolejki z Zagłębiem Lubin), choć wtedy wypada rocznica powstania warszawskiego. Być może więc uhonorowanie będzie miało miejsce dwa tygodnie później przed konfrontacją z Radomiakiem Radom.

"Przygotujemy coś specjalnego" - napisał na X dyrektor komunikacji i PR klubu Paweł Gołaszewski.

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- Jeśli chodzi o "Jędzę", to mówimy o legendzie klubu. Drzwi dla niego w Legii zawsze będą otwarte, natomiast istotna jest rola, jaką miałby pełnić w zespole, biorąc pod uwagę chociażby konkurencję w składzie. Daliśmy sobie wspólnie trochę czasu - mówił ostatnio Marek Papszun. Teraz wszystko jest jasne.

Jak podaje serwis Legia.net, w najbliższym czasie klub poinformuje też o odejściu byłego dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.

Artur Jędrzejczyk Zbigniew Czyż INTERIA.PL

Artur Jędrzejczyk Grzegorz Wajda East News

Dariusz Mioduski Foto Olimpik AFP





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