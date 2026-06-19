Legia Warszawa ogłasza ws. Artura Jędrzejczyka. "Klub podjął decyzję"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Artur Jędrzejczyk nie będzie dalej piłkarzem Legii Warszawa. Stołeczny klub poinformował, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca kontraktu. 38-latek ma status najbardziej utytułowanego zawodnika w historii "Wojskowych". Na początku przyszłego sezonu ma odbyć się specjalne pożegnanie. Jak podaje Legia.net, będzie jeszcze jedno głośne odejście z Łazienkowskiej.

Artur Jędrzejczyk w zielonej kurtce Legii Warszawa z logo i napisem Plus500 na tle betonowej ściany stadionu.
Artur JędrzejczykJakub StrzelczykEast News

Niemal 20 lat po debiucie w pierwszym zespole nadszedł koniec rozdziału Artura Jędrzejczyka w Legii Warszawa. Działacze zdecydowali się nie przedłużać umowy wygasającej 30 czerwca.

Sześć tytułów Mistrza Polski, siedem krajowych Pucharów, Superpuchar Polski, udział w dwóch fazach grupowych Ligi Europy UEFA, ćwierćfinał Ligi Konferencji UEFA – to największe sukcesy podczas jego kariery w stołecznym klubie
czytamy na Legia.com

"Jędza" debiutował jako 18-latek w lipcu 2006 roku, trafił do Warszawy z Igloopolu Dębica. Piłkarskie szlify zbierał na wypożyczeniach w GKS-ie Jastrzębie (sezon 07/08), Dolcanie Ząbki (08/09) i Koronie Kielce (druga połowa 09/10). Na dobre wrócił na Łazienkowską latem 2010 roku. Przez te ostatnie 16 lat tylko kampanie 13/14, 14/15 oraz pierwsze części 15/16 i 16/17 spędził poza Legią - występował wtedy dla Krasnodaru.

Artur Jędrzejczyk odchodzi z Legii Warszawa. To samo ma czekać Jacka Zielińskiego

"Artur, na zawsze pozostaniesz Legendą Legii Warszawa. Legendą polskiej piłki. Dziękujemy" - napisano w komunikacie. Klub dodał, że na początku przyszłego sezonu odbędzie się specjalne podziękowanie. Pierwszy domowy mecz Ekstraklasy zespół zagra w pierwszy weekend sierpnia (mecz 2. kolejki z Zagłębiem Lubin), choć wtedy wypada rocznica powstania warszawskiego. Być może więc uhonorowanie będzie miało miejsce dwa tygodnie później przed konfrontacją z Radomiakiem Radom.

"Przygotujemy coś specjalnego" - napisał na X dyrektor komunikacji i PR klubu Paweł Gołaszewski.

- Jeśli chodzi o "Jędzę", to mówimy o legendzie klubu. Drzwi dla niego w Legii zawsze będą otwarte, natomiast istotna jest rola, jaką miałby pełnić w zespole, biorąc pod uwagę chociażby konkurencję w składzie. Daliśmy sobie wspólnie trochę czasu - mówił ostatnio Marek Papszun. Teraz wszystko jest jasne.

Jak podaje serwis Legia.net, w najbliższym czasie klub poinformuje też o odejściu byłego dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego.

Zobacz również:

Piłkarze Wisły Kraków
Ekstraklasa

Wzmocnienie przed Ekstraklasą. Wisła Kraków potwierdza. Jest komunikat

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Artur Jędrzejczyk
Artur JędrzejczykZbigniew CzyżINTERIA.PL
Piłkarz w białej koszulce z numerem 55 i opaską kapitana na ramieniu gestykuluje ręką podczas meczu na stadionie.
Artur JędrzejczykGrzegorz WajdaEast News
starszy mężczyzna z siwymi, kręconymi włosami ubrany w beżowy płaszcz i niebieską koszulę stoi w jasnym, nowoczesnym wnętrzu stadionu
Dariusz MioduskiFoto OlimpikAFP


Bohaterowie drugiego planu. "Mają parcie na szkło". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja