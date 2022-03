Mecz Legia - Śląsk to wyjątkowo ważne spotkanie w perspektywie utrzymania się obu klubów w Ekstraklasie. Śląsk ma nad Legią, która zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, cztery punkty przewagi. Jeżeli w meczu Legia - Śląsk gospodarz zgarnie trzy punkty, to kibice z Wrocławia mogą zacząć panikować, bo na dnie tabeli zrobi się naprawdę ciasno. Legia - Śląsk transmisja tv i online: Gdzie oglądać? Legia - Śląsk transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

Reklama

Legia - Śląsk: Ostatnie wyniki i sytuacja w tabeli Ekstraklasy

Do meczu Legia - Śląsk warszawiacy podchodzą z siedemnastego miejsca w tabeli. Do tej pory udało im się zdobyć 22 punkty, zaliczając po drodze siedem zwycięstw, dwa razy tyle porażek i jeden remis. Legia ma tyle samo punktów co ostatnia Bruk - Bet Termalica, ale jeden mecz rozegrany mniej.

Ewentualna wygrana podopiecznych Vukovića jest ważna tym bardziej, że Legia ma także o dwa spotkania rozegrane mniej od zespołów znajdujących się nad nią w tabeli Ekstraklasy. Dzisiejszy tryumf pozwoli im wskoczyć nawet na 13 pozycję i odbić się od dna tabeli, w której przebywa od dłuższego czasu.

Ostatnie wyniki Legii w Ekstraklasie:

Legia Warszawa - Wisła Kraków 2-1

Bruk-Bet T. - Legia Warszawa 0-0

Legia Warszawa - Warta Poznań 0-1

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa - Górnik Łęczna 2:0. Fortuna Puchar Polski. SKRÓT SPOTKANIA. WIDEO Polsat Sport

Biorąc pod uwagę, jak niewiele dzieli piłkarzy z Wrocławia od strefy spadkowej, mecz Legia - Śląsk również dla gości jest niezwykle ważny z perspektywy utrzymania się w Ekstraklasie. Kibice Śląska mają prawo, by drżeć o wynik, bo podopieczni Jacka Magiery nie wygrali w Ekstraklasie od 27 listopada ubiegłego roku.

Ta fatalna dyspozycja sprawia, że Śląsk Wrocław ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową. Po 23 kolejkach rywal Legii zdobył 26 punktów i zajmuje obecnie dwunastą pozycję w tabeli Ekstraklasy. Nadzieję na pokonanie rywala daje ostatni wynik - we wrześniu 2021 roku Śląsk wygrał z Legią 1-0.

Ostatnie wyniki Śląska w Ekstraklasie:

Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 0-0

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1-3

Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław 1-1

Ekstraklasa: Kiedy i o której mecz Legia - Śląsk?

Mecz Legia - Śląsk rozpocznie się w poniedziałek o 19.

Legia - Śląsk transmisja tv. Gdzie oglądać?

Legia - Śląsk transmisja tv na Canal+sport, Canal+Sport 3, Canal+ 4K Ultra, TVP Sport.

Legia - Śląsk transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Legia - Śląsk transmisja online live stream na Polsat Box Go.

Mecz Legia - Śląsk "na żywo" na sport.interia.pl.





O której początek meczu Legia - Śląsk? Godzina 19 wpiątek.

Legia - Śląsk transmisja tv: Canal+sport, Canal+Sport 3, Canal+ 4K Ultra, TVP Sport.

Legia - Śląsk transmisja online live stream: Polsat Box Go.

Mecz Legia - Śląsk transmisja "na żywo": sport.interia.pl.