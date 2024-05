Legia Warszawa obrała zły kierunek? Tak Goncalo Feio punktuje w porównaniu do Polaków

Feio przywitał się z Legią od czterech zwycięstw, dwóch remisów i jednej porażki. Daje to łącznie 14 punktów w siedmiu spotkaniach, czyli średnia na mecz wynosi równe dwa punkty . Od 28. do 34. kolejki dokładnie tyle samo punktów zdobył Piast Gliwice, a także zdobyła Puszcza Niepołomice. Nikt nie był skuteczniejszy. Początek Portugalskiego trenera jest niezły, jednak prawdziwa weryfikacja nastąpi dopiero w następnym sezonie, kiedy poprzeczka powędruje wyżej .

Legia Warszawa. Początek pracy Goncalo Feio

Oczekiwania będą większe, a w dodatku Feio będzie musiał łączyć ligę z grą w europejskich pucharach. Najbardziej bolesnym momentem w tej krótkiej erze byłego trenera Motoru Lublin była porażka 0:3 z Radomiakiem. Legia od szóstej minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Bartosza Kapustki i cały plan na mecz się posypał. W piłce nożnej gdybanie nie ma sensu, natomiast gdyby stołeczni wygrali z Radomiakiem, to mieliby tyle samo punktów, co Jagiellonia Białystok i Śląsk Wrocław (po 62). Kolejność by się nie zmieniła, ale rywale do ostatnich minut sezonu czuliby oddech Legii na plecach.



Legia Warszawa pod wodzą Goncalo Feio:

- 1:1 z Rakowem Częstochowa (wyjazd)

- 0:0 ze Śląskiem Wrocław (dom)

- 3:1 ze Stalą Mielec (wyjazd)

- 0:3 z Radomiakiem Radom (dom)

- 2:1 z Lechem Poznań (wyjazd)

- 1:0 z Wartą Poznań (wyjazd)

- 2:1 z Zagłębiem Lubin (dom)