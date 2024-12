Legia Warszawa może wkrótce stracić lidera. Kolejny poważny kandydat

Legia świadoma zainteresowania swoim liderem. Mówił o tym Goncalo Feio

Kibice Legii Warszawa są przeświadczeni, że ich klub co roku musi przynajmniej do samego końca rywalizować o mistrzostwo Polski. Pod tym względem nie mogą być w pełni zadowoleni z rundy jesiennej, bo ich ulubieńcy przed przerwą zimową tracą sześć punktów do liderującego Lecha Poznań. Nie jest to jednak różnica nie do odrobienia, a przy tym "Wojskowi" odpłacili się fanom w inny sposób. Ich dotychczasowa kampania w Lidze Konferencji Europy przeszła najśmielsze oczekiwania.