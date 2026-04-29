Legia Warszawa może stracić gwiazdę. Główny rywal wkracza do akcji

Bartłomiej Wrzesiński

Niewykluczone, że piątkowe starcie Legii Warszawa z Widzewem Łódź będzie decydujące dla losów utrzymania w Ekstraklasie. Łodzianie przed szlagierem na bardzo długi czas stracili kontuzjowanego Lukasa Leragera. Działacze Widzewa szukają już zastępstwa dla Duńczyka. Trop prowadzi do Legii i jednego z piłkarzy, którego kontrakt z klubem już wkrótce wygaśnie. Widzew tym samym może ponownie "podkraść" zawodnika swojemu głównemu rywalowi.

Sytuacja podbramkowa podczas meczu Legia Warszawa – Zagłębie Lubin, piłkarze obu drużyn w akcji.
Legia Warszawa - Zagłębie LubinTomasz Folta / PressFocusNewspix.pl

Latem bardzo dużo mówiło się o Widzewie Łódź. Rekordowe transfery miały wznieść drużynę do ligowej czołówki, nawiązując tym samym do złotych czasów największych sukcesów klubu. Wszyscy trzymali się za głowy, gdy za ponad 5 milionów euro sprowadzano z amerykańskiej MLS Osmana Bukariego.

Pochodzącego z Ghany piłkarza w Ekstraklasie za chwilę już nie będzie. Niewykluczony jest również scenariusz, że w lipcu samego Widzewa również nie będzie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Sytuację Łodzian, których aktualnie prowadzi Aleksandar Vuković, jest bardzo skomplikowana, a widmo sensacyjnego spadku jest bardzo realne.

Z perspektywy utrzymania w Ekstraklasie kluczowe może być piątkowe starcie z Legią Warszawa, jednym z głównych rywali w walce o ligowy byt. Na cztery mecze przed końcem sezonu Widzew jest dopiero na 16. miejscu w tabeli i traci punkt do bezpiecznej strefy.

W ostatni weekend Widzew odniósł szalenie cenne zwycięstwo 2:0 nad Motorem Lublin. Położenie drużyny Vukovicia nadal jest jednak trudne, a całość skomplikowała bardzo poważna kontuzja jednego z podstawowych zawodników Widzewa. Klub szybko ogłosił długotrwałą absencję Lukasa Leragera. 32-letni Duńczyk doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa, co wiąże się z aż ośmiomiesięczną przerwą w grze.

Jest to olbrzymie osłabienie, nie tylko w kontekście końcówki sezonu, lecz również i znakomitej większości kolejnej kampanii. Władze Widzewa zdecydowały się na natychmiastowe działanie. Jak informują "Meczyki" Łodzianie po raz drugi będą starali się "podebrać" zawodnika Legii Warszawa - ich najbliższego rywala w Ekstraklasie.

Wybór miał paść na Juergena Elitima. Kontrakt Kolumbijczyka z Legią wygaśnie wraz z końcem czerwca, natomiast obie strony w dalszym ciągu nie doszły jeszcze do porozumienia. Taki rozwój sytuacji chce wykorzystać Widzew, który miał już rozpocząć pierwsze rozmowy z piłkarzem.

Przejście Elitima do Widzewa nie byłoby pierwszym takim przypadkiem w tym roku. Wszak zimą do Łodzi prosto z Legii Warszawa trafił Steve Kapuadi. Warszawski klub zarobił na tym ruchu, natomiast w tym przypadku może pozostać z niczym.

Mecz Legii z Widzewem zostanie rozegrany 1 maja o godzinie 20:30. Relacja na żywo będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

piłkarz Legii Warszawa w białym stroju z numerem 22 prowadzi piłkę po murawie podczas meczu, w tle widoczni zawodnicy rywala oraz kibice na trybunach
Juergen ElitimFoto OlimpikAFP
Steve Kapuadi (z prawej)
Steve Kapuadi (z prawej)Grzegorz WajdaEast News
czterech piłkarzy w czerwonych strojach drużyny Widzew Łódź omawia strategię podczas przerwy w grze, jeden z zawodników trzyma bidon, a drugi jest w pochylonej pozycji z numerem 6 na plecach, w tle kibice i transparent z napisem
Widzew ŁódźFoto OlimpikAFP
