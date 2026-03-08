Legia Warszawa - Cracovia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Legia Warszawa zmierzy się z Cracovią w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Piłkarze Marka Papszuna nie przegrali już od czterech spotkań, a zwycięstwo mogłoby im pomóc wydostać się ze strefy spadkowej. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Legia Warszawa - Cracovia? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Wojciech Urbański i Mileta Rajović w białych strojach Legii Warszawa podczas meczu, w tle trybuny z kibicami.
Wojciech Urbański i Mileta Rajović w barwach Legii WarszawaGrzegorz WajdaEast News

Mecz Legia Warszawa - Cracovia w ramach 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach TVP Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także darmowy stream online na stronie internetowej TVP Sport oraz płatny dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Cracovia. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa już od czterech kolejek nie przegrała w PKO BP Ekstraklasie. Biorąc pod uwagę jej postawę jesienią, trzeba uznać to za niemały sukces. Zespół ze stolicy zdaje się robić postęp pod wodzą Marka Papszuna, o czym świadczyć może zdobycie czterech punktów w meczach z czołówki, czyli remis 2:2 Jagiellonią Białystok oraz wygrana 2:1 z Wisłą Płock.

Dziś "Legioniści" podejmą u siebie Cracovię. "Pasy" w ostatnich siedmiu meczach ligowych zanotowały aż pięć remisów, tylko jedno zwycięstwo i jeden remis. Na wygraną czekają już od 2 lutego, gdy pokonali na wyjeździe Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1:0. To oznacza, że w ostatnich czterech spotkaniach piłkarze Luki Elsnera nie potrafili wygrać.

W jesiennym meczu tych zespołów Cracovia zwyciężyła u siebie 2:1. Z kolei ostatnia wizyta "Pasów" w Warszawie zakończyła się wygraną Legii 3:2. Kibiców przy Łazienkowskiej może czekać wyrównane spotkanie, bo biorąc pod uwagę aktualną formę obu drużyn, trudno wskazać faworyta.

