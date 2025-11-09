Legia Warszawa - BB Termalica Nieciecza. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa wciąż czeka na zwycięstwo. W miniony czwartek była tego dość blisko. "Legioniści" prowadzili 1:0 z NK Celje po pierwszej połowie meczu fazy ligowej Ligi Konferencji i mieli do pewnego momentu dużą przewagę na boisku. Niestety, w drugiej wiele niewykorzystanych sytuacji z pierwszej części spotkania się zemściło i ostatecznie gospodarze triumfowali 2:1. Był to już czwarty z rzędu mecz Warszawiaków bez wygranej.

Dobrym przeciwnikiem do tego, aby odwrócić tę serię, zdaje właśnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. "Słonie" po 14. spotkaniach plasowały się na przedostatnim miejscu w tabeli, z aż ośmioma porażkami w PKO BP Ekstraklasie, co było najgorszym wynikiem w lidze. Piłkarze Marcina Brosza już od 8 sierpnia czekają na zwycięstwo, czyli od 11. meczów. Mimo kłopotów Legii trudno się spodziewać, aby ta czarna seria Bruk-Betu została przerwana na trudnym terenie w Warszawie.

