Legia Warszawa - BB Termalica Nieciecza. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Legia Warszawa w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy podejmie przed własną publicznością Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Warszawiacy już od czterech spotkań czekają na wygraną, a starcie z przedostatnią drużyną w tabeli zdaje się być dobrą okazję, do przełamania tej serii. O której godzinie gra Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream, program TV. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze Legii Warszawa w sezonie 2025/2026
Piłkarze Legii Warszawa w sezonie 2025/2026Wojciech DobrzynskiNewspix.pl

Mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa wciąż czeka na zwycięstwo. W miniony czwartek była tego dość blisko. "Legioniści" prowadzili 1:0 z NK Celje po pierwszej połowie meczu fazy ligowej Ligi Konferencji i mieli do pewnego momentu dużą przewagę na boisku. Niestety, w drugiej wiele niewykorzystanych sytuacji z pierwszej części spotkania się zemściło i ostatecznie gospodarze triumfowali 2:1. Był to już czwarty z rzędu mecz Warszawiaków bez wygranej.

Dobrym przeciwnikiem do tego, aby odwrócić tę serię, zdaje właśnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza. "Słonie" po 14. spotkaniach plasowały się na przedostatnim miejscu w tabeli, z aż ośmioma porażkami w PKO BP Ekstraklasie, co było najgorszym wynikiem w lidze. Piłkarze Marcina Brosza już od 8 sierpnia czekają na zwycięstwo, czyli od 11. meczów. Mimo kłopotów Legii trudno się spodziewać, aby ta czarna seria Bruk-Betu została przerwana na trudnym terenie w Warszawie.

Mecz Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję z tego spotkania będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online.

Grupa piłkarzy ubranych w białe stroje sportowe świętuje na boisku podczas meczu UEFA Conference League, wokół widoczne trybuny z kibicami oraz oświetlony stadion.
Piłkarze Legii WarszawaLeszek SzymańskiPAP
Dwóch piłkarzy w pomarańczowych strojach drużyny Bruk-Bet Termalica bije brawo, za nimi widoczni są inni zawodnicy oraz kibice na trybunach stadionu, panuje wieczorna atmosfera sportowego wydarzenia.
Piłkarze Bruk-Betu Termaliki Nieciecza miniony sezon Betclic I ligi zakończyli na drugim miejscu i mogli świętować powrót do EkstraklasyGrzegorz Wajda/REPORTER East News

