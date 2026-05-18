Legia w strefie spadkowej, a tu taki zwrot. Europa o krok. Oto, co musi się wydarzyć

Legia Warszawa ma za sobą jeden z najsłabszych sezonów od lat. "Wojskowi" przez długi czas znajdowali się w dolnej części tabeli PKO BP Ekstraklasy i realnie byli zagrożeni walką o utrzymanie.

W niedzielne popołudnie Legia rywalizowała na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Podopieczni trenera Marka Papszuna wygrali 2:1. Gola na wagę zwycięstwa w 93. minucie strzelił Antonio Colak. Tym samym Legia awansowała na 7. miejsce w ligowej tabeli mając w swoim dorobku 46 punktów.

Legia Warszawa w europejskich pucharach? To możliwe!

Stołeczny klub przed ostatnią kolejką ma ciągle szansę na piąte miejsce, które jest premiowane grą w eliminacjach Ligi Konferencji. Legia traci do GKS Katowice trzy punkty, ale korzystne rezultaty w 34. rundzie mogą sprawić, że drużyna zakończy sezon sukcesem.

Co się dokładnie musi wydarzyć? Legia przede wszystkim musi pokonać Motor Lublin, a potem spoglądać na to, co będzie działo się w Szczecinie i Białymstoku. GKS Katowice, który jest na ten moment najbliżej piątej pozycji musi przegrać z Pogonią, a Zagłębie Lubin nie może wygrać z Jagiellonią, która ciągle walczy o wicemistrzostwo Polski.

