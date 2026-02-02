Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia "uratowana", zdecydował złoty cios. Hiszpański debiutant bohaterem

Łukasz Żurek

Cracovia pokonała w gościnie 1:0 Bruk-Bet Termalicę Nieciecza na zakończenie 19. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem spotkania okazał się debiutujący na polskich stadionach Pau Sans, autor zwycięskiego gola. Kontrakt z "Pasami" podpisał ledwie przed pięcioma dniami. Jego bramka z entuzjazmem przyjęta została nie tylko w Krakowie, ale i... w Warszawie. Uratowała Legię przed niekontrolowanym uderzeniem w dno ligowej tabeli.

Dwóch piłkarzy w trakcie celebracji bramki, zawodnik w biało-czerwonej koszulce z logo Comarch biegnie szczęśliwy, rozpościerając ramiona, drugi w żółtej kamizelce z logo Puma wita go z wyciągniętą ręką, tło zamazane z akcentem niebiesko-pomarańczowym.
Pau Sans został wypożyczony do Cracovii raptem pięć dni temu. Dziś ma już na koncie premierową bramkę w Ekstraklasie MICHAL TRZPIS/400MMNewspix.pl

Ten mecz na długo przed pierwszym gwizdkiem przykuwał uwagę ogromnej rzeszy sympatyków Ekstraklasy. Nie, żeby małe derby Małopolski budziły aż tak gigantyczne emocje. W tym przypadku liczył się drugi plan - czyli Legia.

Piłkarzom z Niecieczy wystarczył punkt, by uciec z ostatniego miejsca w tabeli. Gdyby cel udało się zrealizować, o ligowe dno z łoskotem uderzała ekipa z Łazienkowskiej. I to byłoby doprawdy spektakularne zamknięcie pierwszej tegorocznej serii gier.

Papszun ledwo zaczął i już się żegna. Wszystko po bolesnej porażce. To koniec

Emocjonujący finisz kolejki. Kibice Legii wierzyli w Cracovię. Hiszpański debiutant katem "Słoników"

Pierwsza połowa spotkania nie trafi do ekstraklasowych kronik. Mecz walki ze wskazaniem na Cracovię, która dosyć łatwo uzyskała optyczną przewagę. Tyle że w żaden sposób nie była w stanie udokumentować jej premierowym trafieniem.

W tej części gry znakomicie spisywał się w bramce gospodarzy Adrian Chovan. Nie został zmuszony do heroicznych interwencji, ale z każdej sytuacji zagrożenia wychodził obronną ręką.

Krakowianie bili głową w mur. A krótko przed przerwą stracili Mauro Perkovicia. Chorwat, który w jesiennym starciu obu drużyn wpisał się na listę strzelców (wygrana "Pasów" 2:0), tym razem z powodu kontuzji musiał opuścić murawę w 43. minucie.

    Po zmianie stron nie minęło 10 minut, a goście prowadzili 1:0. Na listę strzelców wpisał się Pau Sans. Urwał się kryjącemu go obrońcy i z kilku metrów strzałem bez przyjęcia sfinalizował mocne dogranie z bocznego sektora w wykonaniu Karola Knapa.

    Hiszpan wypożyczony ledwie przed pięcioma dniami z Realu Saragossa znakomicie przywitał się z arenami Ekstraklasy. A zarazem... zyskał sympatię sporej części kibiców z Warszawy. Debiut idealny.

    Jak się okazało, premierowa bramka przybysza z Półwyspu Iberyjskiego przełożyła się na komplet punktów dla Cracovii. Drużyna Luki Elsnera awansowała dzięki temu do strefy premiowanej grą w europejskich pucharach.

    Ekipa z Niecieczy nadal zamyka stawkę - z identycznym dorobkiem punktowym jak "skazywana" corocznie na tytuł mistrzowski Legia.

      PKO Ekstraklasa
      19. Kolejka
      02.02.2026
      19:00
      Zakończony
      Pau Sans
      54'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Bruk-Bet Termalica
      Cracovia
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Bruk-Bet Termalica
      0 - 1
      Cracovia
      Posiadanie piłki
      37%
      63%
      Strzały
      11
      15
      Strzały celne
      1
      4
      Strzały niecelne
      7
      2
      Strzały zablokowane
      3
      9
      Ataki
      81
      102
      Piłkarz w biało-czerwonej pasiasto-czerwonej koszulce z radością biegnie po murawie, wykonując gest triumfu, w tle rozmazane postaci i elementy stadionu.
      Pau SansKacper StaniecNewspix.pl
      Grupa piłkarzy w biało-czerwonych pasach świętuje zdobycie gola na boisku, kilku z nich obejmuje się nawzajem z widoczną radością na twarzach. W tle niewyraźne napisy oraz fragment trybun stadionu.
      Pau Sans (w środku) przyjmuje zasłużone gratulacje od nowo poznanych kolegówMICHAL TRZPIS/400MMNewspix.pl
      Dwóch piłkarzy walczy o piłkę w powietrzu podczas meczu piłkarskiego, jeden z zawodników ubrany jest w pomarańczowy strój, drugi w biało-czerwone paski; wokół nich widać zamazany tłum kibiców.
      Kamil Zapolnik (z lewej) w powietrznym pojedynku z Brahimem Traore £ukasz G¹gulskiPAP
