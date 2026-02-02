Legia "uratowana", zdecydował złoty cios. Hiszpański debiutant bohaterem

Ten mecz na długo przed pierwszym gwizdkiem przykuwał uwagę ogromnej rzeszy sympatyków Ekstraklasy. Nie, żeby małe derby Małopolski budziły aż tak gigantyczne emocje. W tym przypadku liczył się drugi plan - czyli Legia.

Piłkarzom z Niecieczy wystarczył punkt, by uciec z ostatniego miejsca w tabeli. Gdyby cel udało się zrealizować, o ligowe dno z łoskotem uderzała ekipa z Łazienkowskiej. I to byłoby doprawdy spektakularne zamknięcie pierwszej tegorocznej serii gier.

Emocjonujący finisz kolejki. Kibice Legii wierzyli w Cracovię. Hiszpański debiutant katem "Słoników"

Pierwsza połowa spotkania nie trafi do ekstraklasowych kronik. Mecz walki ze wskazaniem na Cracovię, która dosyć łatwo uzyskała optyczną przewagę. Tyle że w żaden sposób nie była w stanie udokumentować jej premierowym trafieniem.

W tej części gry znakomicie spisywał się w bramce gospodarzy Adrian Chovan. Nie został zmuszony do heroicznych interwencji, ale z każdej sytuacji zagrożenia wychodził obronną ręką.

Krakowianie bili głową w mur. A krótko przed przerwą stracili Mauro Perkovicia. Chorwat, który w jesiennym starciu obu drużyn wpisał się na listę strzelców (wygrana "Pasów" 2:0), tym razem z powodu kontuzji musiał opuścić murawę w 43. minucie.

Po zmianie stron nie minęło 10 minut, a goście prowadzili 1:0. Na listę strzelców wpisał się Pau Sans. Urwał się kryjącemu go obrońcy i z kilku metrów strzałem bez przyjęcia sfinalizował mocne dogranie z bocznego sektora w wykonaniu Karola Knapa.

Hiszpan wypożyczony ledwie przed pięcioma dniami z Realu Saragossa znakomicie przywitał się z arenami Ekstraklasy. A zarazem... zyskał sympatię sporej części kibiców z Warszawy. Debiut idealny.

Jak się okazało, premierowa bramka przybysza z Półwyspu Iberyjskiego przełożyła się na komplet punktów dla Cracovii. Drużyna Luki Elsnera awansowała dzięki temu do strefy premiowanej grą w europejskich pucharach.

Ekipa z Niecieczy nadal zamyka stawkę - z identycznym dorobkiem punktowym jak "skazywana" corocznie na tytuł mistrzowski Legia.

Statystyki meczu Bruk-Bet Termalica 0 - 1 Cracovia Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 11 15 Strzały celne 1 4 Strzały niecelne 7 2 Strzały zablokowane 3 9 Ataki 81 102

