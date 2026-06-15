Wydawało się, że rozstanie z Sergio Barcią, który nie podbił Legii Warszawa, a tym bardziej Ekstraklasy jest już pewne. Hiszpan ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas, gdzie był jedną z wyróżniających się postaci. Rozegrał aż 34 mecze, co przełożyło się na ponad 3000 minut na murawie.

Upadł transfer stopera Legii. W grze były spore pieniądze

Włodarze klubu z Wysp Kanaryjskich, według doniesień mediów mieli już porozumienie z Legią w kwestii wykupu stopera. Strony ustaliły, że kwota transakcji opiewać będzie na 1,5 miliona euro, co w przeliczeniu dawałoby ponad 6 milionów złotych. Operacja wysypała się jednak na ostatniej prostej.

Portal laprovincia.es poinformował, że w Las Palmas dojdzie do wielkich zmian. Mają one właśnie objąć także wspomnianego Barcię. Żółto-niebiescy nie wywalczyli promocji do La Liga, w związku z czym kierownictwo ekipy z Wysp Kanaryjskich zrezygnowało z transferu. W planach jest przebudowa kadry, a gracz Legii nie figuruje już w planach.

To fatalna wiadomość dla zarządu "Wojskowych" który planował środki uzyskane ze sprzedaży Barcii wykorzystać na dalsze wzmocnienia. Na ten moment Legia dopięła jedynie trzy bezgotówkowe transfery.

Jako że Legia boryka się z niemałymi problemami finansowymi, na rynku transferowym ma niejako związane ręce. Jeśli nie uzyska środków na kolejne wzmocnienia, będzie to spory cios dla Marka Papszuna, który ma ambitne plany i chce przywrócić stołecznej ekipie dawny blask. Do tego potrzebuje jednak silniejszej kadry.

Nie musi to jednak oznaczać, że Barcia latem z Legii nie odejdzie. Z Hiszpanii płyną wieści, że trafił on na radar występującej w La Liga Celty Vigo. Ekipa z Galicji dysponuje większymi możliwościami finansowymi od La Palmas, a zapłacenie 1,5 miliona za obrońcę nie powinno stanowić problemu. Na razie to jednak tylko pogłoski.





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