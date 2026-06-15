Legia uboższa o ponad 6 milionów, cios dla Papszuna. Burza po decyzji Hiszpanów
Lato jest okresem sporych zawirowań w Legii. A to za sprawą kompletowania i ustalania kadry na przyszły sezon. Już trzy transfery zostały sfinalizowane, ale wielu zawodników ma też rozstać się ze stołecznym klubem. Wiemy już, że do jednego wielkiego transferu jednak nie dojdzie. Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót, a Hiszpanie zrezygnowali z operacji. To spory cios dla Marka Papszuna pod kątem utraconych z tego tytułu środków.
Wydawało się, że rozstanie z Sergio Barcią, który nie podbił Legii Warszawa, a tym bardziej Ekstraklasy jest już pewne. Hiszpan ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Las Palmas, gdzie był jedną z wyróżniających się postaci. Rozegrał aż 34 mecze, co przełożyło się na ponad 3000 minut na murawie.
Upadł transfer stopera Legii. W grze były spore pieniądze
Włodarze klubu z Wysp Kanaryjskich, według doniesień mediów mieli już porozumienie z Legią w kwestii wykupu stopera. Strony ustaliły, że kwota transakcji opiewać będzie na 1,5 miliona euro, co w przeliczeniu dawałoby ponad 6 milionów złotych. Operacja wysypała się jednak na ostatniej prostej.
Portal laprovincia.es poinformował, że w Las Palmas dojdzie do wielkich zmian. Mają one właśnie objąć także wspomnianego Barcię. Żółto-niebiescy nie wywalczyli promocji do La Liga, w związku z czym kierownictwo ekipy z Wysp Kanaryjskich zrezygnowało z transferu. W planach jest przebudowa kadry, a gracz Legii nie figuruje już w planach.
To fatalna wiadomość dla zarządu "Wojskowych" który planował środki uzyskane ze sprzedaży Barcii wykorzystać na dalsze wzmocnienia. Na ten moment Legia dopięła jedynie trzy bezgotówkowe transfery.
Jako że Legia boryka się z niemałymi problemami finansowymi, na rynku transferowym ma niejako związane ręce. Jeśli nie uzyska środków na kolejne wzmocnienia, będzie to spory cios dla Marka Papszuna, który ma ambitne plany i chce przywrócić stołecznej ekipie dawny blask. Do tego potrzebuje jednak silniejszej kadry.
Nie musi to jednak oznaczać, że Barcia latem z Legii nie odejdzie. Z Hiszpanii płyną wieści, że trafił on na radar występującej w La Liga Celty Vigo. Ekipa z Galicji dysponuje większymi możliwościami finansowymi od La Palmas, a zapłacenie 1,5 miliona za obrońcę nie powinno stanowić problemu. Na razie to jednak tylko pogłoski.