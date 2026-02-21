Legia triumfuje, ale co stało się później? 3 mln na stole. Historyczny transfer

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Legia wróciła do żywych. W sobotę po dwunastu meczach bez zwycięstwa w Ekstraklasie drużyna Marka Papszuna wyszarpała komplet punktów po pokonaniu Wisły Płock. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem w mediach pojawiły się wieści nt. transferu, który na naszym podwórku byłby historyczny. Na stole znalazły się olbrzymie pieniądze.

Zawodnik w białej koszulce walczy o piłkę głową w powietrzu podczas meczu piłkarskiego, wokół niego znajdują się trzej piłkarze w ciemnych strojach na tle zielonych trybun stadionu.
Steve KapuadiPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Stało się. Legia Warszawa w końcu odniosła zwycięstwo w Ekstraklasie. Zespół prowadzony od zimy przez Marka Papszuna wygrał 2:1 z Wisłą Płock na stadionie przy ul. Łazienkowskiej. Trzy punkty gospodarzom zapewnił Kacper Chodyna, autor drugiej bramki z 83. minuty.

W ten sposób "Wojskowi" wygrali pierwszy mecz w lidze od... 28 września. To również pierwsza wygrana Papszuna w nowych barwach. Dzięki niej Legia przynajmniej na ten moment wydostała się ze strefy spadkowej. Obecnie zajmuje 15. miejsce, mając na koncie 24 oczka.

Roman Kołtoń nie gryzł się w język! Mocne słowa o Legii Warszawa. WIDEOPolsat Sport1Polsat Sport

Po wygranej Legii nadszedł komunikat. Szykuje się historyczny transfer

Tyle samo punktów ma 16. Widzew. Zarówno podczas letniego, jak i zimowego okna transferowego łodzianie zaszaleli na rynku. Do klubu trafili m.in. Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski czy Osman Bukari ściągnięty za 5,5 miliona euro. To nowy rekord Ekstraklasy.

Okazuje się, że Widzew w trwającym okienku planuje jeszcze jeden wielki ruch. Jak przekazał Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, czterokrotni mistrzowie Polski chcieliby ściągnąć Steve'a Kapuadiego. To środkowy obrońca Legii, który jeszcze kilka tygodni temu był łączony z przenosinami do Włoch.

Zobacz również:

Barcelona rzutem na taśmę pokonała Levante
Robert Lewandowski

Lewandowski wszedł, gol na 3:2 dla Barcelony w 91. minucie. To było szaleństwo na wodzie

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Ostatecznie 27-letni Francuz urodzony w Demokratycznej Republice Kongo pozostał w warszawskim zespole. W sobotnim meczu przeciwko Wiśle pojawił się na boisku w drugiej połowie, zmieniając Jana Leszczyńskiego. Kapuadi to jeden z najdroższych środkowych obrońców w lidze. Zgodnie z informacjami wspomnianego dziennikarza Widzew byłby w stanie zapłacić za niego aż 2,8 mln euro.

    O krok dalej poszedł Tomasz Włodarczyk. "Oferta ze strony Widzewa Łódź za Steve'a Kapuadiego jest na stole. To z bonusami 3 miliony euro. Widzew wkroczył, gdy upadł temat transferu do Włoch więc rozmowy trwają już jakiś czas. Sam zawodnik zaakceptował już kontrakt. Decyzja należy do Legii Warszawa" - czytamy.

    Jeśli więc "Wojskowi" dadzą zielone światło, będzie to najdroższy transfer wewnątrz Ekstraklasy w historii. Obecnie pierwsze miejsce w tej klasyfikacji należy do Rakowa. Klub z Częstochowa zapłacił w zeszłym roku 1,7 miliona euro, aby Tomasz Pieńko odszedł z Zagłębia Lubin.

    W trwającym sezonie Steve Kapuadi zagrał dla Legii 29 spotkań. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa oscyluje w granicach proponowanych trzech milionów euro.

    Zobacz również:

    XTB KSW 107: Sebastian Przybysz - Marcelo Morrelli
    MMA

    XTB KSW 115: Wyniki walk. Zobacz, kto wygrał te pojedynki

    Adam Lewicki
    Adam Lewicki
    Steve Kapuadi
    Steve Kapuadi Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Grupa piłkarzy w biało-czarnych strojach z logo sponsora ustawia się do wspólnego zdjęcia na zielonej murawie stadionu, w tle widać liczną publiczność na trybunach oraz bramkę.
    Legia WarszawaBeata ZawadzkaEast News
    Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
    Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
    Bartosz Pisarek: Władek Semirunnij zasługuje na to nie tylko sportowo, ale i jako człowiek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja