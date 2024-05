Legia Warszawa spróbuje powalczyć o transfer Erika Exposito

Legia już niedługo będzie miała środki na to, by opłacić pensję napastnika Śląska Wrocław . Największym odciążeniem budżetu będzie odejście Josue, co da ok. 600 tysięcy euro oszczędności, a jeśli nawet Hiszpan chciałby zarabiać więcej, to odejście kilku innych piłkarzy da taką możliwość, bo w budżecie na płace ma się znaleźć około milion euro.

Exposito notuje sezon życia, ale Legia ma też plan awaryjny

Hiszpan jest łakomym kąskiem na polskim rynku. Nie dość, że można sprowadzić go za darmo, to jeszcze aktualnie notuje sezon życia. Erik Exposito strzelił w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy 18 bramek i zanotował pięć asyst i tym samym został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Śląska Wrocław (na ten moment ma 57 goli - przyp.red.). Dzięki temu wydanie przyczynił się do tego, że Śląsk realnie walczy o mistrzostwo Polski. Wiele też na to wskazuje, że zostanie on królem strzelców naszej ligi, bowiem drugi w klasyfikacji Ilja Szkurin ze Stali Mielec ma 15 trafień na swoim koncie i tylko dwie kolejki na to, by odrobić ewentualną stratę do lidera.