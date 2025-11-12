Legia szuka trenera. Hajto przyszedł z pomocą. Wskazał konkretne nazwisko

Bez obaw można stwierdzić, że Edward Iordanescu okazał się trenerskim niewypałem w realiach Legii Warszawa. Rumun został zatrudniony przed obecnym sezonem. W ostatni dzień października oficjalnie ogłoszono jedno odejście. W międzyczasie "Wojskowi" odpadli z Pucharu Polski i zanotowali kilka niewytłumaczalnych porażek.

Z dnia na dzień mowa ciała, wypowiedzi i zachowanie Iordanescu wskazywały na to, że 47-latek zwyczajnie nie chce kontynuować pracy. Po rozstaniu zespół przejął Inaki Astiz, który pełni funkcję tymczasowego szkoleniowca od początku listopada. Pod jego wodzą Legia zremisowała 1:1 z Widzewem Łódź oraz przegrała 1:2 z Celje w Lidze Konferencji i Termaliką Nieciecza. Ostatnia z porażek, w dodatku na własnym stadionie, to istna kompromitacja.

Kto nowym trenerem Legii? Padły nazwiska Xaviego, ten Haga czy Postecoglu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Legia szuka trenera. Tomasz Hajto znalazł idealnego kandydata

Od niemal dwóch tygodni Fredi Bobic i Michał Żewłakow (dyrektorzy sportowi Legii - red.) szukają nowego trenera. Jak na razie nie doczekaliśmy się żadnych ostatecznych decyzji. Kto mógłby przejąć zespół w trudnym, kryzysowym momencie?

Temat ten w ostatnim odcinku "Futbol Cast" poruszył Tomasz Hajto. - Jest taki gość, który ma z 250 meczów, na pewno Bobic go zna. To Mirko Slomka - rozpoczął były reprezentant Polski.

- To jest gość, który zrobił dwa awanse do Bundesligi, który grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zdobył wicemistrzostwo Niemiec. Ja z nim rozmawiałem. Proponowałem go kiedyś do Górnika Zabrze, również w kontekście reprezentacji - ujawnił Hajto, który jest zagorzałym zwolennikiem potencjalnego zatrudnienia Slomki w Legii Warszawa.

- Ja uważam, że to jest fachowiec. Jeśli ściągasz fachowca - Bobić na pewno to wie - to masz klarowną linię wypowiedzi, treningów, nie musisz się tym martwić. Wydaje mi się, że Legia naprawdę potrzebuje poukładanego Niemca - podsumował ekspert.

Mirko Slomka ma 58 lat. Ostatni raz pracował w 2019 roku jako pierwszy trener Hannoveru 96, który łącznie w ciągu kadencji prowadził w 182. meczach. Oprócz tego w jego CV widnieją kluby, takie jak Karlsruher SC, Hamburger SV czy FC Schalke 04. Ekipę z Gelsenkirchen trenował w latach 2006-2008 w łącznie 108. spotkaniach.

Legia po 15. kolejkach Ekstraklasy zajmuje jedenastce miejsce w tabeli z 17. punktami na koncie. Po przerwie reprezentacyjnej stołeczny klub zmierzy się z u siebie z Lechią Gdańsk (22 listopada).

Legia Warszawa - Samsunspor Tomasz Jedrzejowski/REPORTER East News

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News