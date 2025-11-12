Legia szuka trenera. Hajto przyszedł z pomocą. Wskazał konkretne nazwisko
Legia Warszawa zmaga się z potężnym kryzysem. I na boisku, i w gabinetach. Po odejściu Edwarda Iordanescu władze klubu nadal nie znalazły nowego trenera. Tymczasowo stanowisko to zajmuje Inaki Astiz, jednak nikt nie spodziewa się, że Hiszpan w dłuższej perspektywie będzie prowadził drużynę. W środowym odcinku "Futbol Cast" idealnego szkoleniowca dla Legii znalazł... Tomasz Hajto.
Bez obaw można stwierdzić, że Edward Iordanescu okazał się trenerskim niewypałem w realiach Legii Warszawa. Rumun został zatrudniony przed obecnym sezonem. W ostatni dzień października oficjalnie ogłoszono jedno odejście. W międzyczasie "Wojskowi" odpadli z Pucharu Polski i zanotowali kilka niewytłumaczalnych porażek.
Z dnia na dzień mowa ciała, wypowiedzi i zachowanie Iordanescu wskazywały na to, że 47-latek zwyczajnie nie chce kontynuować pracy. Po rozstaniu zespół przejął Inaki Astiz, który pełni funkcję tymczasowego szkoleniowca od początku listopada. Pod jego wodzą Legia zremisowała 1:1 z Widzewem Łódź oraz przegrała 1:2 z Celje w Lidze Konferencji i Termaliką Nieciecza. Ostatnia z porażek, w dodatku na własnym stadionie, to istna kompromitacja.
Legia szuka trenera. Tomasz Hajto znalazł idealnego kandydata
Od niemal dwóch tygodni Fredi Bobic i Michał Żewłakow (dyrektorzy sportowi Legii - red.) szukają nowego trenera. Jak na razie nie doczekaliśmy się żadnych ostatecznych decyzji. Kto mógłby przejąć zespół w trudnym, kryzysowym momencie?
Temat ten w ostatnim odcinku "Futbol Cast" poruszył Tomasz Hajto. - Jest taki gość, który ma z 250 meczów, na pewno Bobic go zna. To Mirko Slomka - rozpoczął były reprezentant Polski.
- To jest gość, który zrobił dwa awanse do Bundesligi, który grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zdobył wicemistrzostwo Niemiec. Ja z nim rozmawiałem. Proponowałem go kiedyś do Górnika Zabrze, również w kontekście reprezentacji - ujawnił Hajto, który jest zagorzałym zwolennikiem potencjalnego zatrudnienia Slomki w Legii Warszawa.
- Ja uważam, że to jest fachowiec. Jeśli ściągasz fachowca - Bobić na pewno to wie - to masz klarowną linię wypowiedzi, treningów, nie musisz się tym martwić. Wydaje mi się, że Legia naprawdę potrzebuje poukładanego Niemca - podsumował ekspert.
Mirko Slomka ma 58 lat. Ostatni raz pracował w 2019 roku jako pierwszy trener Hannoveru 96, który łącznie w ciągu kadencji prowadził w 182. meczach. Oprócz tego w jego CV widnieją kluby, takie jak Karlsruher SC, Hamburger SV czy FC Schalke 04. Ekipę z Gelsenkirchen trenował w latach 2006-2008 w łącznie 108. spotkaniach.
Legia po 15. kolejkach Ekstraklasy zajmuje jedenastce miejsce w tabeli z 17. punktami na koncie. Po przerwie reprezentacyjnej stołeczny klub zmierzy się z u siebie z Lechią Gdańsk (22 listopada).