Legia szoruje po dnie. Nawet Boniek nie wytrzymał. Bez litości

28 września 2025 roku - wtedy Legia Warszawa wygrała 1:0 z Pogonią Szczecin. Nawet w najczarniejszych snach kibice "Wojskowych" nie przypuszczaliby, że 1 lutego będzie to... ostatnia wygrana ich klubu w Ekstraklasie. A właśnie takie są fakty.

Co na to eksperci?

"Ogólne odczucie po meczu. Korona zrobiła wszystko, by wygrać. Legia zrobiła wiele, by przegrać. Jak ktoś wróci kiedyś do ligi w naprawdę wielkim stylu, będziemy mogli mówić o powrocie imienia Mariusza Stępińskiego" - pisze Przemysław Langier, dziennikarz Interii Sport.

".... i bądź tu mądry" - napisał wymownie Zbigniew Boniek.

"Przyjeżdża Mariusz Stępiński z cypryjskich wakacji i w półtorej godziny na zmrożonym klepisku pokazuje więcej umiejętności w szesnastce niż Mileta Rajović w pół roku" - czytamy na profilu Marcina Borzęckiego.

"Teoria napastników i butelki keczupu - jak się odblokuje, to poleci - w kontekście Milety Rajovicia jest o tyle problematyczna, że w tym przypadku mamy do czynienia z butelką, z której próbujesz wygrzebać resztki z dna, bo zorientowałeś się, że nie ma nowego w lodówce jak już zrobiłeś tosty" - o takie porównanie pokusił się Szymon Janczyk.

"Mariusz Stępiński potwierdza formę z przygotowań w Turcji. Pokazał, ile znaczy mieć napastnika. Legia w tym temacie przespała przerwę i nie ważne, czy napastnika sprowadzi - znów jest spóźniona. Koniec miesiąca miodowego. Trzeba było zagrać mecz. Nie da się schować za samym zatrudnieniem Marka Papszuna" - pisze Tomasz Włodarczyk.

"Legia nie ma napastnika, Korona ma napastnika" - ocenia Adam Sławiński.

"Ostatnie zyczenie skazanego przed egzekucja? Niech strzela Rajovic. Stary kawał zawsze aktualny, tylko nazwiska się zmieniają - napisał Marek Wawrzynowski.

W sobotę Legia zagra na wyjeździe z Arką Gdynia.

