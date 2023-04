Legia straci ważnego pomocnika? "Biorę pod uwagę różne scenariusze"

Bartosz Slisz: Mam ambicje, by zagrać w silniejszej lidze

Slisz czuje się gotowy na nowe wyzwanie

Umowa pomocnika z klubem z Łazienkowskiej obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku, jednak on sam nie jest w tym momencie w stanie zadeklarować, czy wypełni ją do końca. Podkreślił przy tym, że w ostatnim czasie pod okiem trenera Runjaicia stał się bardziej dojrzałym zawodnikiem, co może mieć wpływ na chęć podjęcia kolejnego kroku w swojej karierze.