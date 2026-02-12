Legia spadnie z Ekstraklasy? Urban odpowiedział. Jaśniej się nie dało

Fakty są takie, że Legia nie wygrała meczu w Ekstraklasie od 28 września. Wówczas pokonała 1:0 Pogoń Szczecin w Warszawie, jeszcze za kadencji Edwarda Iordanescu. Rumuna już dawno nie ma w zespole. Jego tymczasowy następca - Inaki Astiz - zawiódł na całej linii. Każdy fan stołecznego klubu z niecierpliwością czekał na przyjścieMarka Papszuna.

Z nowym trenerem "Wojskowi" przygotowywali się do rundy wiosennej, którą rozpoczęli fatalnie. Najpierw przegrali u siebie 1:2 z Koroną Kielce. Później pojechali do Gdyni, gdzie do 90. minuty to Arka wygrywała 2:0. Remis dla Legii uratował Antonio Colak, autor dwóch trafień z końcówki spotkania.

Po 20. kolejkach Legia plasuje się na 16. pozycji w tabeli, w strefie spadkowej. Zgromadziła zaledwie 20 punktów. Do lidera traci ich 15. Nic dziwnego, że wizja spadku z Ekstraklasy momentami wydaje się naprawdę prawdopodobna. Ale czy faktycznie taka marka może pożegnać się z najwyższym poziomem rozgrywkowym?

Na to pytanie w rozmowie z "Weszło" odpowiedział Jan Urban. - Piłka różne rzeczy widziała, w piłce różne rzeczy się dzieją. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, żeby Legia jednak spadła, natomiast może się tak stać - powiedział wprost selekcjoner reprezentacji Polski.

- Przypominam sobie, że tak samo mówiliśmy, że Wisła nie spadnie. Jeszcze wtedy Wisła miała całkiem niezły kalendarz na koniec roku, ale niestety tak się nie stało. Zobaczymy jak poradzą sobie z tą presją (piłkarze Legii - red.), bo tylko presja może przeszkodzić. A ta presja w Warszawie jest ogromna - opowiadał Urban. Obecnie krakowski klub spędza czwarty z rzędu sezon w I lidze.

Jego zdaniem już sama celebracja remisu z Arką była nieco przesadna. - Po 2:2 piłkarze Legii za długo się cieszyli. Daje to do zrozumienia, że niektórzy zawodnicy nie zdają sobie sprawy, w jakim klubie są i nie można się cieszyć z remisu z Arką Gdynia mimo tego, że przegrywali 0:2. W Legii Warszawa są inne wymagania - stwierdził.

W zespole Papszuna występują kadrowicze, tacy jak chociażby Bartosz Kapustka czy Paweł Wszołek, który obecnie zmaga się z kontuzją. - Tam jest wielu były albo aktualnych reprezentantów Polski. No i gdzie oni są? Trudno to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że z tego wyjdą, po prostu. Przyszedł nowy trener, Marek musi sobie to jakoś poukładać. Im szybciej, tym lepiej, bo ta presja rośnie - mówi selekcjoner "Biało-Czerwonych".

W 21. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zagra z GKS-em w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w piątek 13 lutego o godz. 20:30.

