Legia spadnie z Ekstraklasy? Urban odpowiedział. Jaśniej się nie dało

Michał Chmielewski

Nie jest kłamstwem stwierdzenie, że na tym etapie sezonu Legia Warszawa walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Biorąc pod uwagę kilka ostatnich miesięcy, "Wojskowi" są praktycznie najgorszym zespołem w całej stawce. Obecnie zajmują trzecie od końca miejsce w tabeli. Czy faktycznie mogą pożegnać się z najwyższą klasą rozgrywkową? Na to pytanie odpowiedział sam Jan Urban.

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski
Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTERReporter

Fakty są takie, że Legia nie wygrała meczu w Ekstraklasie od 28 września. Wówczas pokonała 1:0 Pogoń Szczecin w Warszawie, jeszcze za kadencji Edwarda Iordanescu. Rumuna już dawno nie ma w zespole. Jego tymczasowy następca - Inaki Astiz - zawiódł na całej linii. Każdy fan stołecznego klubu z niecierpliwością czekał na przyjścieMarka Papszuna.

Z nowym trenerem "Wojskowi" przygotowywali się do rundy wiosennej, którą rozpoczęli fatalnie. Najpierw przegrali u siebie 1:2 z Koroną Kielce. Później pojechali do Gdyni, gdzie do 90. minuty to Arka wygrywała 2:0. Remis dla Legii uratował Antonio Colak, autor dwóch trafień z końcówki spotkania.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetrycznaPolsat Sport

Nawet Urban widzi, co dzieje się w Legii. Wydał wyrok ws. spadku z Ekstraklasy

Po 20. kolejkach Legia plasuje się na 16. pozycji w tabeli, w strefie spadkowej. Zgromadziła zaledwie 20 punktów. Do lidera traci ich 15. Nic dziwnego, że wizja spadku z Ekstraklasy momentami wydaje się naprawdę prawdopodobna. Ale czy faktycznie taka marka może pożegnać się z najwyższym poziomem rozgrywkowym?

Na to pytanie w rozmowie z "Weszło" odpowiedział Jan Urban. - Piłka różne rzeczy widziała, w piłce różne rzeczy się dzieją. Ja osobiście nie wyobrażam sobie tego, żeby Legia jednak spadła, natomiast może się tak stać - powiedział wprost selekcjoner reprezentacji Polski.

- Przypominam sobie, że tak samo mówiliśmy, że Wisła nie spadnie. Jeszcze wtedy Wisła miała całkiem niezły kalendarz na koniec roku, ale niestety tak się nie stało. Zobaczymy jak poradzą sobie z tą presją (piłkarze Legii - red.), bo tylko presja może przeszkodzić. A ta presja w Warszawie jest ogromna - opowiadał Urban. Obecnie krakowski klub spędza czwarty z rzędu sezon w I lidze.

    Jego zdaniem już sama celebracja remisu z Arką była nieco przesadna. - Po 2:2 piłkarze Legii za długo się cieszyli. Daje to do zrozumienia, że niektórzy zawodnicy nie zdają sobie sprawy, w jakim klubie są i nie można się cieszyć z remisu z Arką Gdynia mimo tego, że przegrywali 0:2. W Legii Warszawa są inne wymagania - stwierdził.

    W zespole Papszuna występują kadrowicze, tacy jak chociażby Bartosz Kapustka czy Paweł Wszołek, który obecnie zmaga się z kontuzją. - Tam jest wielu były albo aktualnych reprezentantów Polski. No i gdzie oni są? Trudno to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że z tego wyjdą, po prostu. Przyszedł nowy trener, Marek musi sobie to jakoś poukładać. Im szybciej, tym lepiej, bo ta presja rośnie - mówi selekcjoner "Biało-Czerwonych".

    W 21. kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zagra z GKS-em w Katowicach. Spotkanie odbędzie się w piątek 13 lutego o godz. 20:30.

    Tłum kibiców piłkarskich z szalikami i flagami w barwach klubu, trybuny pełne entuzjazmu, transparenty z nazwami dzielnic Warszawy, dominują kolory biały, zielony i czerwony.
    Kibice Legii WarszawaBeata ZawadzkaEast News
    Mężczyzna w średnim wieku w okularach, ubrany w ciemny garnitur z rozpiętą koszulą, stoi na tle czerwonej powierzchni z elementami czerni, spoglądając przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
    Jan UrbanGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
    Mężczyzna w garniturze i okularach udzielający wypowiedzi przed mikrofonem na tle ściany z logotypami sponsorów i partnerów sportowych.
    Jan UrbanANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
