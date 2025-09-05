Legia skreśliła kolejnego zawodnika. Wydali na niego miliony. Klamka zapadła

Legia Warszawa jako zdobywca Pucharu Polski jest jednym z czterech polskich klubów, które zdołały awansować do fazy ligowej Ligi Konferencji. Początek sezonu dla kibiców to istna karuzela emocji. Z jednej strony był triumf w Superpucharze oraz zwycięstwa w dwóch pierwszych rundach Ligi Europy. Z drugiej zaś kibiców martwiły kolejne wpadki w lidze, męczarnie w decydującym meczu z Hibernian, a wreszcie poważny uraz najlepszego strzelca Jean'a Pierre'a Nsame.

Działacze Legii musieli błyskawicznie reagować na utratę swojego snajpera. W ostatnich dniach klub znacząco wzmocnił swoją ofensywę, sięgając po kilku ciekawych piłkarzy. Największym hitem jest bez wątpienia transfer Kacpra Urbańskiego, który jeszcze niedawno był traktowany jako największa nadzieja reprezentacji Polski.

Bezpośrednim zastępstwem dla Nsame ma być sprowadzony z drugoligowej włoskiej Spezii Antonio Colak. Były napastnik m.in. Lechii Gdańsk w przeszłości pokazywał swoje umiejętności strzeleckie w rozgrywkach europejskich.

Ten ruch sprawił, że w linii ataku "Wojskowych" zrobiło się tłoczno. Prócz Colaka niezachwiana wydaje się być pozycja Milety Rajovicia. Trudno spodziewać się, że Edward Iordanescu ot tak zrezygnuje ze świeżo sprowadzonego zawodnika, za którego klub zapłaci spore pieniądze. Pewien zarys tego, co wydarzy się w najbliższych dniach, dała opublikowana przez klub lista zawodników zgłoszonych do Ligi Konferencji.

Zabrakło na niej Migouela Alfareli oraz Ilji Szkurina, których bytność w warszawskim klubie została poważnie zagrożona. Przez długi czas stawiano, że bliżej odejścia jest Francuz, którego usługami zainteresowane miały być m.in. tureckie kluby. Według informacji dostarczonych przez Piotra Koźmińskiego z portalu "goal.pl" bardzo bliski odejścia z Legii jest Szkurin.

Pochodzący z Białorusi napastnik ma w najbliższym czasie zostać zawodnikiem GKS-u Katowice. 26-latek na Śląsk trafi na zasadzie transferu definitywnego, a już w piątek mają odbyć się jego testy medyczne przed sfinalizowaniem transakcji.

Szkurin do Legii trafił zimą tego roku. Warszawski klub za jego sprowadzenie ze Stali Mielec miał wydać nawet 1,5 miliona euro. Ciężko stwierdzić, czy był to finalnie udany ruch. Szkurin często był krytykowany przez kibiców za nieskuteczność. Nie można mu jednak odmówić zasług dla klubu. To właśnie Białorusin strzelał bramki dla Legii w wygranych spotkaniach, które dały im trofea - finale Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i wspomnianej potyczce z Lechem Poznań w ramach Superpucharu.

GKS Katowice wciąż szuka zastępstwa dla Sebastiana Bergiera, który po bardzo udanym poprzednim sezonie zdecydował się przejść do Widzewa Łódź. Na ten moment w kadrze katowickiej drużyny znajduje się trzech napastników, z którymi Szkurin będzie walczył o miejsce w podstawowej "jedenastce". Dotychczas numerem jeden Rafała Góraka był Maciej Rosołek, a zmiennikiem pozostawał Aleksander Buksa. Dodatkowo, po sporych problemach zdrowotnych do gry wrócił Adam Zrelak.

