Legia ruszyła na rynek, Papszun sięga po swojego "żołnierza". To będzie hit

Paweł Nowak

Choć sytuacja w tabeli PKO BP Ekstraklasie nie jest dla Legii Warszawa zbyt korzystna, to klub nie zamierza być biernym na rynku transferowym. Według najnowszych medialnych doniesień działacze planują już przedłużenie umów z niektórymi zawodnikami. Do tego dochodzi kwestia pozyskania nowych, a jednym z nim ma zostać "żołnierz" Marka Papszuna z czasów gry w Rakowie Częstochowa.

Piłka nożna: Zoran Arsenić ma dołączyć do Legii Warszawa
Marek Papszun

W decydującą fazę wchodzi sezon piłkarski 2025/2026. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie. Choć zdaje się, że Lech Poznań w obecnej formie nie odda swojej przewagi i obroni mistrzostwo Polski, to interesująco wygląda dół tabeli. W końcu ze względu na spory ścisk o utrzymanie walczy tak naprawdę pół ligi.

W centrum zamieszania znajduje się Legia Warszawa, która nad bezpiecznym miejscem ma tylko jeden punkt przewagi. Co więcej, w piątek dojdzie do jednego z najważniejszych spotkań całego sezonu, bowiem ekipa Marka Papszuna zagra z Widzewem Łódź. Bez dwóch zdań będzie to spotkanie "o sześć punktów", które może zaważyć o utrzymaniu.

Zobacz również:

Co dalej z przyszłością Lewandowskiego i Szczęsnego w Barcelonie? Hiszpanie przyjrzeli się m.in. sytuacji Polaków
Robert Lewandowski

Lewandowski i Szczęsny w centrum uwagi, głośno o Polakach w Hiszpanii. Decyzja wisi w powietrzu

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

Mimo trudnej sytuacji w lidze klub jednak nie przestaje działać na innych płaszczyznach, a właściwie na dobre zaczyna się rozkręcać. W końcu ruszyła kwestia przedłużenia umów z zawodnikami, których umowa wygasa po tym sezonie. Na antenie Canal+ Michał Żewłakow zapowiedział, że propozycje nowej umowy otrzyma m.in. Rafał Augustyniak.

Ciekawie zapowiada się również kwestia nowych zawodników. Otóż okazuje się, że Legia finalizuje rozmowy z jednym z graczy Rakowa Częstochowa.

Zoran Arsenić dołączy do Legii? To prawdziwy "żołnierz"

Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet nowym zawodnikiem "Wojskowych" ma zostać Zoran Arsenić, defensor Rakowa. 31-latek wrócił już do gry po poważnej kontuzji, lecz do formy z poprzednich lat jest mu jeszcze daleko. Co ciekawe, potencjalne pozyskanie Chorwata kosztowałoby Legię okrągłe zero. Powodem jest wygasający kontrakt zawodnika z klubem.

Zobacz również:

Jerzy Brzęczek zastąpi w przyszłości Jana Urbana?
Reprezentacja

Oto następca Jana Urbana? Nawet tego nie ukrywa. "Mieliśmy spotkanie"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

- Jednym z nowych piłkarzy ma zostać Zoran Arsenić, któremu kończy się kontrakt z Rakowem i przyszedłby do Warszawy za darmo. Częstochowianie rozpoczęli z nim wstępne negocjacje, ale obie strony nie porozumiały się w sprawie długości kontraktu - czytamy.

Wydaje się, że wobec takich wieści Papszun będzie miał w nowym sezonie do dyspozycji Zorana Arsenicia. Panowie znają się bardzo dobrze, gdyż współpracowali już w Rakowie Częstochowa. Najbliższy mecz Legia rozegra w piątek 1 maja. Będzie to bardzo ważne w kontekście utrzymania starcie z Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek tej rywalizacji zapowiedziany jest na godz. 20:30.

Zobacz również:

Robert Lewandowski nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej gry w reprezentacji Polski
Robert Lewandowski

Oczekiwanie na decyzję Lewandowskiego. Legenda nie ma wątpliwości. "Już dosyć pokazał"

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Trener drużyny piłkarskiej Legia Warszawa siedzący na ławce rezerwowych, ubrany w klubową kurtkę i czapkę z logo zespołu, za nim plansze ze sponsorami.
Marek Papszun
mężczyzna w czarnej czapce z logo Legii Warszawa i okularach, ubrany w sportową kurtkę z emblematem klubu, na tle elementów stadionowej infrastruktury
Marek Papszun
Zawodnik w czerwonym stroju podczas dynamicznej akcji piłkarskiej na tle boiska nocą, upada po kontakcie z rywalem ubranym na biało, a jego twarz wyraża ból i emocje, w tle widać fragment trybun oraz jasny wynik meczu na dużym ekranie.
Luis Palma faulujący Zorana Arsenicia
Emocjonująca końcówka meczu SS Lazio - Udinese Calcio. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

