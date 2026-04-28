Legia ruszyła na rynek, Papszun sięga po swojego "żołnierza". To będzie hit

W decydującą fazę wchodzi sezon piłkarski 2025/2026. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie. Choć zdaje się, że Lech Poznań w obecnej formie nie odda swojej przewagi i obroni mistrzostwo Polski, to interesująco wygląda dół tabeli. W końcu ze względu na spory ścisk o utrzymanie walczy tak naprawdę pół ligi.

W centrum zamieszania znajduje się Legia Warszawa, która nad bezpiecznym miejscem ma tylko jeden punkt przewagi. Co więcej, w piątek dojdzie do jednego z najważniejszych spotkań całego sezonu, bowiem ekipa Marka Papszuna zagra z Widzewem Łódź. Bez dwóch zdań będzie to spotkanie "o sześć punktów", które może zaważyć o utrzymaniu.

Mimo trudnej sytuacji w lidze klub jednak nie przestaje działać na innych płaszczyznach, a właściwie na dobre zaczyna się rozkręcać. W końcu ruszyła kwestia przedłużenia umów z zawodnikami, których umowa wygasa po tym sezonie. Na antenie Canal+ Michał Żewłakow zapowiedział, że propozycje nowej umowy otrzyma m.in. Rafał Augustyniak.

Ciekawie zapowiada się również kwestia nowych zawodników. Otóż okazuje się, że Legia finalizuje rozmowy z jednym z graczy Rakowa Częstochowa.

Zoran Arsenić dołączy do Legii? To prawdziwy "żołnierz"

Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet nowym zawodnikiem "Wojskowych" ma zostać Zoran Arsenić, defensor Rakowa. 31-latek wrócił już do gry po poważnej kontuzji, lecz do formy z poprzednich lat jest mu jeszcze daleko. Co ciekawe, potencjalne pozyskanie Chorwata kosztowałoby Legię okrągłe zero. Powodem jest wygasający kontrakt zawodnika z klubem.

- Jednym z nowych piłkarzy ma zostać Zoran Arsenić, któremu kończy się kontrakt z Rakowem i przyszedłby do Warszawy za darmo. Częstochowianie rozpoczęli z nim wstępne negocjacje, ale obie strony nie porozumiały się w sprawie długości kontraktu - czytamy.

Wydaje się, że wobec takich wieści Papszun będzie miał w nowym sezonie do dyspozycji Zorana Arsenicia. Panowie znają się bardzo dobrze, gdyż współpracowali już w Rakowie Częstochowa. Najbliższy mecz Legia rozegra w piątek 1 maja. Będzie to bardzo ważne w kontekście utrzymania starcie z Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek tej rywalizacji zapowiedziany jest na godz. 20:30.

