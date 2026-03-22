Legia - Raków. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Legia Warszawa - Raków Częstochowa w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:15. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Legia Warszawa - Raków Częstochowa. O której godzinie i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa kontynuuje serie meczów bez porażki. "Wojskowi" po fatalnej jesieni od momentu przejęciu steru przez Marka Papszuna w przerwie zimowej punktują bardzo regularnie. Zwycięstw na razie nie jest zbyt dużo, bo ledwie dwa, ale od sześciu kolejek PKO BP Ekstraklasy stołeczni pozostają niepokonani.

Czy to zmieni się dzisiaj? Niewykluczone, ponieważ Legia zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Będzie to szczególne spotkanie dla Marka Papszuna, który jeszcze w rundzie jesiennej prowadził drużynę z Częstochowy. "Medaliki" ostatecznie odpadły w miniony czwartek z Fiorentiną, przegrywając 1:2 także w rewanżu, ale pozostawiły po sobie bardzo dobre wrażenie. Mimo to trzeba mieć na uwadze, że była to trzecia z rzędu porażka piłkarzy Łukasza Tomczyka i nienajlepsze nastroje w zespole mogą otworzyć szansę dla ekipy z Warszawy.

W tym sezonie Legia i Raków zagrały już przeciwko sobie w 9. kolejce Ekstraklasy. Wówczas padł remis 1:1. Warszawiacy wyjątkowo nie radzą sobie w konfrontacjach z "Medalikami", ponieważ na wygraną czekają już od siedmiu spotkań, licząc wszystkie rozgrywki, czyli od kwietnia 2023 roku. Jednak tym razem po raz pierwszy Legia ma po swojej stronie Marka Papszuna. Czy to pomoże im przełamać niemoc?

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Wojciech Urbański i Mileta Rajović w barwach Legii Warszawa Grzegorz Wajda East News

Raków Częstochowa Przemek Swiderski/REPORTER East News

Tomasz Hajto: Lech ma najsilniejszą kadrę w Ekstraklasie. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport