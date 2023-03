Legia przyciąga tłumy. Padnie kolejny rekord frekwencji

Choć jak niedawno podkreślał Jacek Bednarz, były zawodnik Legii, wielu kibiców spoza Warszawy nienawidzi tego klubu , to jednak przyjazd legionistów sprawia, że stadiony wypełniają się niemal po brzegi . W tym sezonie prawie na każdym spotkaniu wyjazdowym drużyny z Warszawy padł rekord frekwencji na danym stadionie.

Tylko na Zagłębie Lubin więcej fanów przyszło na spotkanie z Lechem Poznań (11039) niż Legią (8427). Wpływ na to mogło mieć to, że ten drugi mecz rozegrano w lutym, a do tego wyniki ekipy z Dolnego Śląska są bardzo słabe.