Legia pożegnała się z gwiazdą, teraz planuje zastępstwo. Już ujawnili nazwisko

W sobotę oficjalnie zakończył się sezon 2025/2026 piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W ostatniej kolejce niezwykle ciekawie zapowiadały się rywalizacje o ostatnie miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach (5. lokata) oraz o utrzymanie. Jeszcze niedawno w strefie spadkowej przebywała Legia Warszawa.

Ta jednak pod wodzą Marka Papszuna zanotowała naprawdę niezłą rundę wiosenną, dzięki czemu do ostatnich chwil starała się o obecność w TOP5. Ostatecznie to się nie udało, bowiem z opresji wyszedł GKS Katowice. W ten sposób ostatnie ligowe spotkanie "Wojskowych" w minionej kampanii z Motorem Lublin (4:0) zamieniło się w czas pożegnań.

Żadną tajemnicą nie jest, że z klubem rozstaje się kilku graczy. Swoje ostatnie występy w barwach tego zespołu zanotowali już m.in. Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Patryk Kun czy Juergen Elitim. Co ciekawe, Legia już działa na rynku transferowym w celu pozyskania następcy ostatniego z wymienionych.

W mediach już pojawiło się konkretne nazwisko ewentualnego nowego gracza zespołu. Co ważne, będzie on do pozyskania najprawdopodobniej za darmo.

Legia szuka nowych graczy, już jest kandydat

Zdaniem Przeglądu Sportowego Onet przedstawiciele 6. drużyny tabeli minionego sezonu polskiej ligi rozmawiają z Lukasem Grgiciem, aktualnym piłkarzem Rapidu Wiedeń. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca, co oznacza, że klub nie będzie musiał płacić za jego pozyskanie.

- Jak dowiedział się Przegląd Sportowy Onet, warszawski klub rozmawia z Lukasem Grgiciem, austriackim piłkarzem chorwackiego pochodzenia, który w sierpniu skończy 31 lat. Za kilka tygodni kończy się jego kontrakt z Rapidem Wiedeń i będzie do wzięcia za darmo - czytamy.

Warto przypomnieć, że Legia Warszawa do tej pory ogłosiła tylko pozyskanie Ivana Brkicia z Motoru Lublin. Wydaje się, że kwestią czasu są transfery Zorana Arsenica oraz Łukasza Zjawińskiego. Na rozwój sytuacji należy jednak jeszcze nieco poczekać.

