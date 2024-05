Legia pożegnała sezon bez fanfarów. Transparent na "Żylecie" mówi wszystko

Legia przykładnie punktuje gości z Lubina. W roli egzekutora Marc Gual

Tym razem na pierwszego gola trzeba było czekać "aż" do szóstej minuty. Na wysokości narożnika pola karnego w strefę obronną lubinian wpadł z piłką Marc Gual, złamał akcję do środka i - mając przed sobą trzech defensorów - płaskim uderzeniem znalazł drogę do siatki.