Legia pożegna się z Ekstraklasą? Jest kolejny wyrok. Były reprezentant ogłasza

Michał Chmielewski

Jest 10 lutego, a Legia Warszawa po 20. kolejkach Ekstraklasy znajduje się w strefie spadkowej. Przed startem sezonu nikt nie wyobrażał sobie takiego scenariusza. Pytanie brzmi: czy zespół objęty przez Marka Papszuna naprawdę może pożegnać się z najwyższym poziomem rozgrywkowym? Zdecydowaną opinię w tym temacie przedstawił Kami Kosowski.

Mężczyzna w czarnej czapce i kurtce sportowej z logo klubu piłkarskiego Legia Warszawa, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Marek PapszunPiotr MatusewiczEast News

Jesienią Legia pod wodzą Edwarda Iordanescu spisywała się kiepsko. Po przyjściu Inakiego Astiza runęło już wszystko. Hiszpański szkoleniowiec zawiódł na całej linii w roli tymczasowego trenera. "Myślami" zarząd i piłkarze warszawskiego zespołu pracowali już z Markiem Papszunem.

To z byłym szkoleniowcem Rakowa stołeczny klub przygotowywał się do startu rundy wiosennej. Rundy, w której jak na razie "Wojskowi" nie wygrali meczu. Najpierw na stadionie przy ul. Łazienkowskiej polegli 1:2 z Koroną Kielce, katem okazał się Mariusz Stępińskim, który strzelił dwa gole. Później pojechali do Gdyni na mecz z Arką.

Czy Legia spadnie z Ekstraklasy? Kosowski już wie, wydał werdykt

Tam Legia przegrywała już 0:2. Dopiero w 90. minucie uratował ją Antonio Colak, który dosłownie wyszarpał remis. Wszystko to sprawiło, że po dwudziestu rozegranych spotkaniach Warszawianie znajdują się 16., czyli spadkowym miejscu w tabeli. Czy scenariusz, w którym spadają z Ekstraklasy, faktycznie jest realny?

Według Kamila Kosowskiego - nie.

Przede wszystkim muszę podkreślić, że nie wyobrażam sobie spadku Legii Warszawa
napisał 52-krotny reprezentant Polski w felietonie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

"Wiem, że jest to sportowa rywalizacja i wszystko może się wydarzyć, ale jakoś po prostu nie potrafię wyobrazić sobie tego, że zespół Marka Papszuna mógłby z ligi spaść" - dodał.

W kolejnych akapitach były zawodnik m.in. Wisły Kraków, Górnika Zabrze czy Southampton pochylił się nad poszczególnymi problemami Legii. Jednym z nich jest Mileta Rajović. Duńczyk ściągnięty za trzy miliony euro zawodzi na całej linii. W meczu z Koroną Kielce zmarnował rzut karny. Łącznie w tym sezonie w 30. spotkaniach strzelił zaledwie siedem goli.

Legia spadnie z Ekstraklasy? Hajto już wie. Wyrok został wydany

"Z ludzkiego i piłkarskiego punktu widzenia jest mi po prostu szkoda tego chłopaka, bo jest zablokowany. Najprostszym sposobem na to, żeby go odblokować, byłoby wypożyczenie, tylko po tym, co pokazuje na boisku przez ostatnie sześć miesięcy, będzie problem ze znalezieniem klubu. W Polsce taki się nie znajdzie" - ocenia Kosowski.

Według 48-latka remis z Arką może okazać się przełomowy przede wszystkim ze względów mentalnych. "Tu nie chodzi o punkcik w tabeli, tylko o punkt w głowie. Chodzi o psychikę, mentalność. Uświadomienie sobie, że my potrafimy do meczu wracać, odwrócić go i jesteśmy drużyną, która z przegranego spotkania zrobiła przynajmniej remis" - tłumaczy.

W piątek o godz. 20:30 zespół Marka Papszuna zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice.

Andrzej Grupa
Trener drużyny piłkarskiej w zimowej kurtce i czapce gestykuluje przy linii bocznej stadionu, w tle rozmazana postać stewarda oraz niewyraźna publiczność na trybunach.
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
Trener drużyny piłkarskiej Legia Warszawa siedzący na ławce rezerwowych, ubrany w klubową kurtkę i czapkę z logo zespołu, za nim plansze ze sponsorami.
Marek PapszunGrzegorz WajdaEast News
Mężczyzna o siwych włosach stojący pod czarnym parasolem w trakcie deszczu, trzymający mikrofon z logo stacji sportowej, ubrany w ciemną kurtkę i bordowy golf.
Kamil KosowskiMICHAL KLAG/REPORTEREast News
