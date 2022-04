Hit Ekstraklasy Legia - Lech zapowiada się niezwykle emocjonująco. Warszawiacy nie przegrali meczu od 13 lutego. Po rundzie jesiennej Legia była blisko spadku do I Ligi, jednak wiele zmienił powrót trenera Aleksandara Vukovicia. Dzięki dobrej postawie Legionistom udało się uciec sprzed topora. Lech z koeli wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski. Legia - Lech: Kiedy i o której mecz?

Zobacz także: Ważne zmiany w Ekstraklasie - hit sezonu dużo wcześniej!

Reklama

Legia - Lech: Kiedy i o której mecz? Ostatnie wyniki

Do meczu Legia - Lech gospodarze podejdą mając 20 punktów straty do drużyny z Poznania. Legia w tabeli Ekstraklasy znajduje się na 10 miejscu, a do tej pory warszawiacy zdobyli 35 punktów. Po bardzo dobrej rundzie wiosennej Legia odbiła się od dna i nie grozi jej już widmo spadku do I Ligi. Nad szesnastą Wisłą Kraków ma dziesięć punktów przewagi. Trzy ostatnie mecze Legia - Lech to jedna porażka, remis i zwycięstwo.

Zobacz także: Legia. Tomasz Sokołowski dla Interii: To może być długi proces

Przed spotkaniem Legia - Lech poznaniacy tracą tylko jeden punkt do lidera Ekstraklasy. W tabeli Lech Poznań zajmuje obecnie trzecią lokatę, depcząc po piętach Pogoni Szczecin i idąc łeb w łeb z Rakowem Częstochowa. Po 27 kolejkach Lech zdobył 55 punktów i wszystko wskazuje na to, że walka o tytuł mistrza Polski potrwa do ostatniej kolejki. Dlatego poznaniacy liczą na powtórkę z października 2021 roku - wtedy mecz Lech - Legia zakończył się wynikiem 1-0.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Raków Częstochowa - Legia Warszawa 1:0. Skrót meczu (Polsat Sport) Polsat Sport

Legia - Lech: Kiedy i o której mecz Ekstraklasy?

Mecz Legia - Lech rozpocznie się w sobotę 9 kwietnia o godz. 17.30.

Legia - Lech: Kiedy transmisja tv i gdzie oglądać?

Legia - Lech transmisja tv Canal+ 4K Ultra, CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport i TVP Sport.

Legia - Lech: Kiedy transmisja online live stream. Gdzie oglądać?

Legia - Lech transmisja online live stream na Polsat Box Go.

Mecz Legia - Lech "na żywo" na sport.interia.pl.





Legia - Lech: Kiedy początek meczu? Sobota 9 kwietnia godz. 17.30.

Legia - Lech: Kiedy i gdzie transmisja tv: Canal+ 4K, CANAL+Sport 3, CANAL+Sport, TVP Sport.

Legia - Lech: Kiedy i gdzie transmisja online live stream: Polsat Box Go.

Legia - Lech: Kiedy i gdzie transmisja "na żywo": sport.interia.pl.