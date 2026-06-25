Przed Legią Warszawa kolejny wymagający sezon. Pierwszy zespół po blamażu sprzed ostatnich kilku miesięcy będzie chciał odkupić zaufanie swoich kibiców. Głównym celem dla ekipy Marka Papszuna wydaje się być powrót do europejskich pucharów.

Podczas letniej przerwy w klubie doszło do wielu zmian personalnych. Dotyczą one zarówno kadry pierwszego zespołu, jak i przemian w pionie organizacyjnym klubu. Najbardziej istotną roszadą wydaje się być nominacja Frediego Bobicia na dyrektora sportowego klubu. Niemiec w tej roli zastąpi Michała Żewłakowa.

W wyjątkowej sytuacji znajdują się również rezerwy Legii Warszawa. Drużyna ta po raz pierwszy w historii awansowała na szczebel centralny i już wkrótce rozpocznie grę w Betlic 2. Lidze. Przed rozpoczęciem sezonu również i tam doszło do niemałej rewolucji.

Legia Warszawa zaprezentowała nowego trenera swoich rezerw

Rezerwy Legii na poziomie III ligi występowały przez aż 13 sezonów z rzędu. W kilku przypadków do awansu brakowało naprawdę niewiele, a w poprzednim sezonie zakończyło się porażką w barażach.

Ostatnia kampania była dla "Wojskowych" przełomowa. Po ostatniej, 34. serii spotkań pierwszej grupy III ligi Legia II była na prowadzeniu, posiadając aż 13 punktów przewagi nad drugim ŁKS-em Łomża oraz trzecią Wartą Sieradz. Za architekta sukcesu uznać można dotychczasowego trenera drugiego zespołu Legii Filipa Raczkowskiego.

W ostatnich dniach przygoda 34-latka ze stolicą ostatecznie się zakończyła. Raczkowski ostatecznie dołączył do sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu Korony Kielce. Jak informował TVP Sport oraz Łukasz Gikiewicz, jego rolę miał przejąć Marcin Matysiak. Legia ostatecznie potwierdziła te doniesienia, ogłaszając w czwartek zatrudnienie nowego szkoleniowca.

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Marcin Matysiak może pochwalić się dużym doświadczeniem z pracą na szczeblu centralnym. 42-latek w swoim trenerskim CV ma pracę z pierwszym i drugim zespołem ŁKS-u Łódź, a ostatnio prowadził Znicza Pruszków. Przygoda w Pruszkowie zakończyła się jednak po zaledwie czterech meczach, z których każde zakończyło się porażką.

Zawodnicy Legii II przygotowania do nowego sezonu rozpoczynają w piątek 26 czerwca. Na inaugurację drugi zespół "Wojskowych" zmierzy się na swoim terenie ze Stalą Stalowa Wola.





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