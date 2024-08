Legia poszła na wymianę ciosów i została trafiona. Bolesne potknięcie faworyta

Legioniści przystępowali do tego spotkania uskrzydleni udana wyprawą do Kopenhagi. W czwartek pokonali tam 3:2 Broendby IF i zrobili spory krok w stronę fazy grupowej Ligi Konferencji. Przed rywalem z Małopolskim nie mieli prawa odczuwać nadmiernego respektu.