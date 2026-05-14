Legia pewna utrzymania. Teraz potwierdzenie ws. kapitana. Już postanowione

Wspomnianym piłkarzem, którzy nie zmieni barw w nadchodzących latach, jest Bartosz Kapustka. Pomocnik dla "Wojskowych" gra już od 2020 roku i nie zapowiada się na to, by prędko założył koszulkę innej z ekip. Co prawda w ostatnich tygodniach pojawiały się niepokojące dla kibiców doniesienia, ale ostatecznie 29-latek postawił na stabilizację. Zawodnik złożył podpis pod kontraktem obowiązującym do kampanii 2027/28. Umowa ma dodatkowo opcję przedłużenia.

"To dla mnie bardzo ważne, że dalej będę grał w Legii. Każdy kto przychodzi na Łazienkowską wie, jak wyjątkowe emocje towarzyszą każdemu meczowi w Warszawie i jestem dumny, że nadal będę reprezentował ten klub. Mocno wierzę, że w przyszłym sezonie damy kibicom więcej radości i zrehabilitujemy się za obecne rozgrywki" - przyznał jeden z kapitanów w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej stołecznego zespołu.

Bartosz Kapustka nie rusza się z Legii Warszawa. Nowy kontrakt podpisany

Radości z przedłużenia współpracy nie ukrywa również Fredi Bobic. "Podpisanie nowego kontraktu z Bartoszem Kapustką to kolejny przykład na stabilizację składu. Bartek jako wicekapitan jest ważną postacią na boisku, ale też poza nim, co jest równie ważne. Swoim doświadczeniem wspiera zespół i młodszych zawodników. Wspólna misja Bartka i Legii jeszcze nie jest spełniona. Bardzo mu zależy na osiągnięciu kolejnych sukcesów z naszym klubem" - powiedział Szef Operacji Sportowych Legii Warszawa.

Dla kibiców to pozytywne zaskoczenie. "Na razie jeszcze nie rozmawialiśmy" - wyznał pod koniec kwietnia na antenie Canal+ Michał Żewłakow w temacie Bartosza Kapustki. Sympatycy Legii obawiali się wtedy najgorszego, czyli odejścia jednej z gwiazd drużyny. Jak widać, sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Pomocnik chciałby teraz wraz z "Wojskowymi" wywalczyć kolejne trofeum do kolekcji. Na razie ma po jednym mistrzostwie oraz Superpucharze. Do tego dołożył dwa Puchary Polski.

Bartosz Kapustka

Paweł Wszołek, Kamil Piątkowski, Bartosz Kapustka

