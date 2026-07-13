Legia Warszawa kontynuuje strategię wzmacniania kadry bez konieczności wydawania środków na nowych zawodników. Po tym, jak zagwarantowała sobie już transfery Ivana Brkicia, Łukasza Zjawińskiego, Zorana Arsenicia i Roberta Deziela Juniora niespodziewanie ogłosiła pod koniec ubiegłego tygodnia finalizację nowego ruchu.

Czeski pomocnik wypożyczony do Legii. Jest potwierdzenie

Stołeczny klub poinformował o wypożyczeniu ze Sparty Praga Michala Savcika. Pomocnik dołączył do "Wojskowych" na sezon 2026/27, a dodatkowo Legia zagwarantowała sobie możliwość wykupienia go.

Niedługo po transferze z Czech nadeszła bolesna z perspektywy Marka Papszuna opinia dotycząca Savcika. "Przegląd Sportowy Onet" postanowił zasięgnąć w Czechach języka na temat 23-latka. Opinia, jaka się pojawiła, była wyjątkowo brutalna.

Bolesny werdykt ws. nowego zawodnika Legii. "Gubi się"

Pomocnik miał być oferowany wielu czeskim klubom, a dyrektor sportowy i analityk jednego z nich postanowili podzielić się z polskimi dziennikarzami spostrzeżeniami dotyczącymi nowego zawodnika Legii.

Jest to utalentowany piłkarz, dobry technicznie, kreatywny. Jego gra lewą nogą może robić wrażenie. Ale nie przepada za ciężką pracą, bieganiem, walką w pojedynkach

- Mogliśmy go pozyskać, ale się nie zdecydowaliśmy. Nie jest typem zwycięzcy. Gubi się, jeśli ma wokół siebie mocną konkurencję. Proszę zwrócić uwagę, dotąd atuty pokazywał tylko w mniejszych klubach, w których nie musiał mocno walczyć o miejsce w składzie - padło w dalszej części rozmowy.

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- Nie wiem, czy będzie pasował do stylu Legii - dodaje natomiast w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" analityk czeskiej drużyny.

Werdykt jest brutalny, choć równie dobrze odebrać go można jako próbę zdyskredytowania piłkarza ze strony "zazdrosnych" działaczy klubu, do którego ostatecznie jednak nie trafił. Czy okaże się cennym wzmocnieniem, czy może niewypałem transferowym, ocenić można będzie dopiero w trakcie sezonu 2026/27.

Marek Papszun Piotr Matusewicz AFP

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