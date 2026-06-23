Legia ogłosiła rozstanie, Papszun pogodzony. I już wiadomo, będzie nowy klub
Szerokim echem poniosły się rozstania niektórych zawodników z Legią Warszawa. Już jakiś czas temu wiadomo było, że Marek Papszun rozstanie się m.in. z Patrykiem Kunem, a ten otrzymał przy okazji ostatniego spotkania ligowego minionej kampanii został odpowiednio pożegnany. Według najnowszych doniesień medialnych zainteresowany już znalazł nowy klub. Pozostało jedynie sfinalizować rozmowy.
Powoli na horyzoncie pojawia się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Niektóre drużyny rozpoczęły już nawet przygotowania do kampanii i na dobre ruszyły z treningami. Mimo to w mediach nie brakuje informacji w sprawie ewentualnych transferów pośród ekip. Małą rewolucję przechodzi Legia Warszawa, z którą po latach pożegnali się m.in. Artur Jędrzejczyk czy Patryk Kun.
W przypadku tego drugiego rozstanie z "Wojskowymi" było pewne już od dłuższego czasu. Nawet podobnie, jak kilku innych graczy miał swoje pożegnanie na obiekcie przy Łazienkowskiej, gdy odbywał się tam ostatni mecz sezonu 2025/2026. W końcu jego umowa z Legią powoli wygasała. I wygaśnie na dobre z zakończeniem czerwca. W ten sposób stanie się wolnym agentem.
W mediach już pojawiły się najnowsze informacje ws. jego ewentualnej przyszłości, a te są niezwykle klarowne. Otóż według wieści Tomasza Włodarczyka piłkarz doszedł już nawet do porozumienia z nowym pracodawcą. Oto szczegóły.
Kun blisko nowego klubu. "Wzmocni szeregi rywala"
Jak przekazał wspomniany dziennikarz, wahadłowy jest bardzo bliski podpisania kontraktu z ligowym rywalem Legii, Wisłą Płock. Zmiana barw nastąpi bez żadnej kwoty odstępnego, bowiem jak już wspomnieliśmy gracz dołączy jako wolny agent. Zdaniem Włodarczyka, oficjalny komunikat to jedynie kwestia czasu.
- Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że wahadłowy zostanie na poziomie PKO BP Ekstraklasy i wzmocni szeregi rywala "Wojskowych". Wkrótce ma dołączyć do Wisły Płock. Z racji tego, że jego umowa obowiązywała jedynie do 30 czerwca, zmieni klub jako wolny zawodnik - czytamy.
Wisła Płock nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie 26 lipca (niedziela) od spotkania wyjazdowego z Rakowem Częstochowa.