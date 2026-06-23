Legia ogłosiła rozstanie, Papszun pogodzony. I już wiadomo, będzie nowy klub

Powoli na horyzoncie pojawia się nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Niektóre drużyny rozpoczęły już nawet przygotowania do kampanii i na dobre ruszyły z treningami. Mimo to w mediach nie brakuje informacji w sprawie ewentualnych transferów pośród ekip. Małą rewolucję przechodzi Legia Warszawa, z którą po latach pożegnali się m.in. Artur Jędrzejczyk czy Patryk Kun.

W przypadku tego drugiego rozstanie z "Wojskowymi" było pewne już od dłuższego czasu. Nawet podobnie, jak kilku innych graczy miał swoje pożegnanie na obiekcie przy Łazienkowskiej, gdy odbywał się tam ostatni mecz sezonu 2025/2026. W końcu jego umowa z Legią powoli wygasała. I wygaśnie na dobre z zakończeniem czerwca. W ten sposób stanie się wolnym agentem.

W mediach już pojawiły się najnowsze informacje ws. jego ewentualnej przyszłości, a te są niezwykle klarowne. Otóż według wieści Tomasza Włodarczyka piłkarz doszedł już nawet do porozumienia z nowym pracodawcą. Oto szczegóły.

Kun blisko nowego klubu. "Wzmocni szeregi rywala"

Jak przekazał wspomniany dziennikarz, wahadłowy jest bardzo bliski podpisania kontraktu z ligowym rywalem Legii, Wisłą Płock. Zmiana barw nastąpi bez żadnej kwoty odstępnego, bowiem jak już wspomnieliśmy gracz dołączy jako wolny agent. Zdaniem Włodarczyka, oficjalny komunikat to jedynie kwestia czasu.

- Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że wahadłowy zostanie na poziomie PKO BP Ekstraklasy i wzmocni szeregi rywala "Wojskowych". Wkrótce ma dołączyć do Wisły Płock. Z racji tego, że jego umowa obowiązywała jedynie do 30 czerwca, zmieni klub jako wolny zawodnik - czytamy.

Wisła Płock nowy sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie 26 lipca (niedziela) od spotkania wyjazdowego z Rakowem Częstochowa.

Patryk Kun Marek Antoni Iwanczuk AFP

Patryk Kun i Marek Papszun, 01.02.2026 r. Grzegorz Wajda East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Najlepsze wsady w Orlen Basket Lidze 25/26. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport