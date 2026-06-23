Przyjście do Legii Warszawa trenera Marka Papszuna rozpoczęło nowy etap w działalności klubu. Sprowadzony z Rakowa Częstochowa szkoleniowiec miał przed sobą wyzwanie w postaci przezwyciężenia kryzysu i utrzymania "Wojskowych" w Ekstraklasie.

Misja została spełniona. I to z nawiązką, bowiem Legia do samego końca liczyła się w walce o awans do eliminacji Ligi Konferencji. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, a w najbliższych tygodniach przygodę w Europie przeżywać będą piłkarze i kibice GKS-u Katowice.

Historia ubiegłego sezonu jasno pokazała działaczom Legii, że przyszła pora na poważne zmiany - nie tylko wśród piłkarzy, lecz również członków sztabu szkoleniowego. Do części z nich dochodziło już w trakcie sezonu, inne z kolei znajdują swoje potwierdzenie teraz.

Inaki Astiz ostatecznie odchodzi z Legii. Klub wysłał potwierdzenie

Już po zatrudnieniu Papszuna ze sztabu szkoleniowego pierwszego zespołu odeszło dwóch wieloletnich trenerów bramkarzy - Krzysztow Dowhań oraz Arkadiusz Malarz. Dotychczasowy trener Inaki Astiz pozostał przy zespole, wracając do roli asystenta. Hiszpan miał zajmować się m.in. stałymi fragmentami gry.

Z czasem jednak okazało się, że współpraca Astiza z Papszunem nie układa się najlepiej. Według medialnych doniesień pierwszy trener Legii miał odsunąć Astiza od pracy przy SFH. Kolejne doniesienia tylko to potwierdzały. W połowie kwietnia "Fakt" ogłosił rychłe odejście Hiszpana z klubu. Po długim czasie Legia finalnie to potwierdziła, ogłaszając ostateczne zakończenie współpracy z Astizem.

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- Hiszpan reprezentował barwy naszego klubu w latach 2007-2015 i 2017-2021, rozgrywając 273 mecze oraz zdobywając cztery mistrzostwa Polski i sześć Pucharów Polski. Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w sztabach szkoleniowych pierwszego zespołu, a ostatnio pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna. W tym czasie sięgnął z Legią po dwa Puchary Polski i dwa Superpuchary - Legia za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych przypomniała dokonania Astiza.

Najprawdopodobniej Astiz nie będzie musiał zbyt długo czekać na rozpoczęcie pracy w nowym miejscu. Według "sport.tvp.pl" były szkoleniowiec Legii ma wrócić na Cypr, gdzie w przeszłości występował. Hiszpan ma dołączyć do sztabu wicemistrza kraju AEK-u Larnaka, na czele którego stoi mistrz świata z 2006 roku Mauro Camonaresi.

Piłkarze Legii Warszawa Foto Olimpik AFP

Marek Papszun Beata Zawadzka East News





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